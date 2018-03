Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Nizza - C'è Balotelli dal 1'

Live, Top&flop e dichiarazioni a partire dalle 17 su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna il giovedì e riecco l'Europa League. Giornata di verdetti nella seconda competizione europea per importanza, che stasera decreterà quali squadra giungeranno agli ottavi di finale. Ad aprire i battenti oggi ci saranno Lokomotiv Mosca e Nizza, che scenderanno in campo per i sedicesimi alle ore 17, prima di tutte le altre. Si ripartirà dal 3-2 in favore dei russi ottenuto in Francia sette giorni fa. Per i nizzardi sarà un'impresa difficilissima superare il turno.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Dopo il risultato dell'andata, la Lokomotiv Mosca partirà con tutti i favori del pronostico in vista di questo secondo round. La consueta pausa del campionato russo - in cui è la capolista a +8 sullo Zenit di Mancini - non ha in nessun modo condizionato le prestazioni della formazione di Jurij Sëmin, impegnata comunque in diversi amichevoli per tenersi in forma. E sette giorni questo s'è visto. Per questa partita, per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci tanti cambiamenti. L'unica punta sarà Ari, a cui saranno affidate le chiavi dell'attacco nel solito 4-4-1-1. In dubbio Corluka e Mikhalyk, che non dovrebbero partire dall'inizio. Sulla trequarti dovrebbe esserci Miranchuk a supporto del centravanti.

COME ARRIVA IL NIZZA - Uscito ai preliminari di Champions League, il Nizza si è ritrovato a competere in Europa League dalla fase a gironi. Nel Gruppo K la compagine transalpina si è classificata al secondo posto, alle spalle della Lazio. Gli ultimi due risultati in questa competizione, però, sono due sconfitte: prima col Vitesse, in una gara che contava poco, poi appunto con la Lokomotiv all'andata. Lucien Favre per questa sfida dovrà far fronte all'assenza di Coly, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Perraud sulla fascia sinistra, mentre al centro spazio ancora a Seri e Lees-Melou. Solito 4-3-3 per l'allenatore svizzero, con Balotelli confermato al centro dell'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI:

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-1-1): Guilherme; Denisov, Pejcinovic, Kverkvelia, Ignatjev; Ant. Miranchuk, Denisov, Manuel Fernandez, Farfan; Ale. Miranchuk; Ari.

NIZZA (4-3-3): Benitez; Burner, Dante, Sarr, Perraud; Lees-Melou, Cyprien, Seri; Saint-Maximin, Balotelli, Plea.