Le probabili formazioni di Lokomotiv-Schalke 04 - Eder contro Burgstaller

Fa in scena quest'oggi la seconda parte del secondo turno della fase a gironi di Champions League. Fra le partite che apriranno il mercoledì calcistico del trofeo della grandi orecchie ci sarà anche Lokomotiv Mosca-Schalke 04. La compagine russa è chiamata al riscatto dopo il 3-0 subito al debutto sul campo del Galatasaray mentre i biancoblu hanno pareggiato in casa contro il Porto per 1-1. I tedeschi hanno provato a dare una sterzata al loro inizio di campionato disastroso vincendo sabato scorso contro il Mainz per 1-0 ponendo fine ad una striscia negativa di cinque sconfitte in altrettante gare di Bundesliga. I rossoverdi invece sono più avanti con la preparazione e con le partite ufficiali. Il campionato russo è arrivato alla sua nona giornata e il team di Jurij Semin ha ottenuto tre successi, l'ultimo sabato scorso contro l'Akhmat Grozny, tre pareggi e tre sconfitte. Quella di questa sera sarà la prima volta che le due squadre si affrontano in una competizione europea e il fischietto del match sarà l'inglese Anthony Taylor.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Jurij Semin non avrà a disposizione l'infortunato Smolov per un problema alla spalla mentre un guaio muscolare al bicipite femorale potrebbe non permettere a Rybus di essere della partita. In porta ci sarà Guilherme con Ignatyev e Idow sulle corsie laterali. Il reparto offensivo, decisamente abbottonato, sarà completato dal trio Howedes, Kvirkvelia e Corluka. A centrocampo dovrebbero esserci Krychowiak e Denisov con Aleksei Miranchuk sulla destra e Manuel Fernandes. Il compito di gonfiare la rete avversaria sarà affidato al portoghese Eder.

COME ARRIVA LO SCHALKE 04 - Qualche cambio di formazione invece per Domenico Tedesco rispetto alla squadra che ha battuto di misura il Mainz. Nessuna variazione per quanto riguarda la porta dove giocherà Fahrmann mentre Naldo e Nastasic dovrebbero essere i due difensori centrali con Caligiuri e Mendyl sugli esterni. Le chiavi del centrocampo saranno consegnate nelle mani di Serdar e Mascarell mentre Harit agirà in una posizione più avanzata a ridosso della punta che sarà Burgstaller. Sulle fasce invece agirano McKennie e Konoplyanka.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Kvirkvelia, Corluka, Idowu; Al. Miranchuk, Krychowiak, Denisov, Fernandes; Eder. A disposizione: Kochenkov, Barinov, Tugarev, Zhemaletdinov, Rotenberg, Mykhalyk, An. Miranchuk. Allenatore: Jurij Semin.

SCHALKE 04 (4-3-1-2): Faährmann; Caligiuri, Naldo, Nastasic, Mendyl; Serdar, Mascarell; McKennie, Harit, Konoplyanka; Burgstaller. A disposizione: Nubel, Sane, Rudy, Uth, Bentaleb, Schopf, Embolo. Allenatore: Domenico Tedesco.