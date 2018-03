Le probabili formazioni di Marsiglia-Bilbao - Out Mitroglu e Sertic

Live, Top&Flop e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 21.05 su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Torna in campo questa sera l'Europa League, con tutte le pretendenti alla vittoria finale in campo nell'andata degli ottavi di finale. Sfida affascinante, tra le altre, al Velodrome fra l'Olympique Marsiglia e l'Athletic Bilbao, con calcio d'inizio alle ore 21.05. Due i precedenti fra i francesi e gli spagnoli, con un pareggio e una vittoria per il Bilbao fino a questo momento. Prima dell'incontro, come su tutti gli altri campi, verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Davide Astori.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA - La vittoria ai francesi manca dal 18 febbraio, quando in campionato batterono per 1-0 in casa il Bordeaux. Da quel momento tre sconfitte, di cui due col PSG, e un pareggio nell'ultimo turno di campionato. Assenti Mitroglu e Sertic per infortunio, in avanti sarà Germain a caricarsi sulle spalle il peso dell'intero reparto, con Thauvin, Sanson ed Ocampos a ridosso.

COME ARRIVA IL BILBAO - Una sola vittoria negli ultimi cinque turni anche per gli spangoli, il 25 febbraio scorso, contro il Malaga in Liga. Nell'utimo match disputato è arrivata una sconfitta per 2-0 in casa del Siviglia di Montella. Mancano all'appello gli infortunati Muniain e Rico, insieme allo squalificato Inigo Martinez. A centrocampo spazio a San José al fianco di Iturraspe.

Probabili formazioni

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Rolando, Amavi; Lopez, Luiz Gustavo; Thauvin, Sanson, Payet; Germain. A disposizione:Pelè, Kamara, Abdennour, Sakai, Anguissa, Ocampos, N'Jie. All. Garcia.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Herrerin; De Marcos, Yeray Alvarez, Etxeita, Lekue; Iturraspe, San José; Williams, Raul Garcia, Susaeta; Aduriz. A disposizione: Arrizabalaga, Saborit, Benat, Nunez, Cordoba, Herrerin, Balenziaga. All. Ziganda.