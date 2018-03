Le probabili formazioni di Milan-Arsenal - Gattuso schiera i titolarissimi

Fischio d'inizio questa sera alle ore 19.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una partita decisiva, per entrambe. Il Milan ospita l’Arsenal in questo ottavo di finale di Europa League, con l’obiettivo di andare più avanti nella competizione. La squadra di Gattuso vuole continuare a stupire tutti, soprattutto con uno stato di forma simile. I Gunners arrivano da un periodo complesso, difficile. La spaccatura tra manager e squadra sembra insanabile: la sfida di San Siro diventa vitale.

COME ARRIVA IL MILAN – Un match in meno rispetto la tabella di marca prevista, qualche giorno di riposo in più rispetto agli avversari. Dopo il rinvio del derby il Milan vuole assolutamente tornare in campo, proprio per dare continuità ad un periodo davvero positivo. Il clima in conferenza stampa è sembrato alquanto disteso, ma si è percepita una determinazione non indifferente. Fuori dalla lista dei convocati Antonelli, Abate e Musacchio, Gattuso schiererà il 4-3-3. In porta Donnarumma, con Bonucci e Romagnoli al centro della difesa. Calabria va sulla destra, con Rodriguez sulla sinistra. A centrocampo agiranno Kessié e Bonaventura, con Biglia vertice basso. Unica punta Cutrone, con Suso e Calhanoglu sulle corsie esterne.

COME ARRIVA L’ARSENAL – Momento complesso per i londinesi, dopo quattro sconfitte consecutive. Un momento davvero delicato, ormai la frattura tra manager e squadra è evidentissima. La presunta lite con Bellerin ha portato nuovi dubbi su questa squadra, l’esterno spagnolo rimarrà a casa a causa di un infortunio alquanto sospetto. Inoltre saranno assenti Lacazette e Monreal, a cui si aggiunge Aubameyang: l’attaccante gabonese non è stato inserito in lista Uefa per via del regolamento sugli acquisti di gennaio. Dubbi sul modulo, visto che in una situazione d’emergenza ci potrebbe essere il ritorno al 3-4-2-1. Al momento però è ipotizzabile più il 4-2-3-1, con Ospina in porta. Chambers, Mustafi, Koscielny e Kolasinac andranno a comporre la linea di difesa. A centrocampo potrebbe essere riproposta la coppia Ramsey-Xhaka, con Ozil dietro l’unica punta, ovvero Welbeck. Iwobi e Mkhitaryan andranno sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma, Zapata, Locatelli, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Welbeck. A disposizione: Cech, Holding, Maitland-Niles, Elneny, Nketiah, Wilshere, Mavropanos. Allenatore: Arsène Wenger.