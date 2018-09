Le probabili formazioni di Milan-Atalanta - Caldara e Pasalic dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 18. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Il successo di misura contro il Dudelange in Europa League, ha dato nuova linfa al Milan di Gennaro Gattuso, che ha come obiettivo anche quello di tornare a vincere in campionato. Sarà la volta buona? C’è da rimediare ad un deludente pareggio in casa del Cagliari di una settimana fa, ma l’avversario di domani non sarà affatto semplice da affrontare. Sia perché l’Atalanta gioca un bel calcio e negli ultimi anni ha venduto cara la pelle alle big, sia perché la squadra di Gian Piero Gasperini arriva dal tonfo esterno del monday-night contro la SPAL.

Match che si preannuncia ricco di gol, giocate e quindi di grande spettacolo. Calcio d’inizio fissato per le ore 18, a dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri al suo centoventottesimo gettone nella massima serie.

COME ARRIVA IL MILAN - Ieri defaticante per chi è sceso in campo giovedì sera, per il resto sono quasi tutti a disposizione di mister Gattuso. L’unico dubbio riguarda la difesa: potrebbe essere confermato Caldara in difesa accanto a Romagnoli, anche perché Musacchio non sta benissimo. Per il resto la formazione è fatta: Calabria a destra e Rodriguez a sinistra; a centrocampo tutto passa dai piedi di Biglia, con Bonaventura e Kessié ai suoi lati. In avanti, infine, spazio al tridente Suso-Higuain-Calhanoglu.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Dopo il 3-4-3 poco convincente di Ferrara, dove ne ha fatto le spese Rigoni, Gasp torna al solito 3-4-1-2. Pasalic appare in vantaggio su Ilicic per ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Rigoni (in pole su Gomez) e Zapata. A centrocampo Hateboer potrebbe rivedersi a destra, con Gosens a sinistra ed il duo De Roon-Freuler al centro. In difesa, infine, Toloi, Palomino e Masiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Musacchio, Zapata, Jose Mauri, Borini, Bertolacci, Bakayoko, Laxalt, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Rigoni. Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Djimsiti, Mancini, Castagne, Adnan, Reca, Pessina, Valzania, Gomez, Barrow, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.