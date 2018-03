Le probabili formazioni di Milan-Chievo - Cutrone in campo dal 1'

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Da una parte la salvezza, dall’altra la voglia di tornare a sperare nel quarto posto. Il Milan accoglie il ChievoVerona in questa ventinovesima giornata di serie A. I rossoneri, archiviata l’Europa League, vogliono proseguire la striscia positiva intrapresa fino a questo momento. I clivensi hanno voglia di rimanere nel massimo campionato, ma servono punti pesanti a San Siro.

COME ARRIVA IL MILAN – La partita persa a Londra deve essere subito messa da parte. I numeri in campionato, comunque, rimangono positivi. Nove partite senza sconfitta, i rossoneri non hanno mai perso in serie A in questo 2018. Anche domani sarà una sfida fondamentale, ma attenzione agli ultimi problemi di formazione. Romagnoli non è stato convocato per via di un risentimento muscolare, Kalinic è stato escluso dalla lista per scelta tecnica. Torna Andrea Conti, ma ovviamente rimarrà in panchina. Solito 4-3-3, con Donnarumma in porta. Borini sembra essere favorito sulla destra, Bonucci e Zapata andranno al centro della difesa. Rodriguez dovrebbe posizionarsi sulla sinistra. Nessun cambio a centrocampo, con Biglia in mezzo al campo: Kessié e Bonaventura andranno a supporto dell’argentino. Cutrone sembra essere favorito su André Silva, Suso e Calhanoglu partiranno dal primo minuto.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Trovare più punti possibili. Non ci sono molti dubbi, la squadra di Maran vuole tornare a sorridere dopo la sconfitta nel derby. Una situazione delicata, una squadra che deve ritrovare la propria identità di gioco. Qualche problema di formazione anche per i gialloblù, con Meggiorini e Gamberini che sono rimasti fuori dalla lista dei convocati. Il modulo scelto potrebbe essere il 4-3-2-1, con Sorrentino in porta. Cacciatore e Gobbi andranno sulle corsie esterne, Bani e Dainelli vanno al centro della difesa. A centrocampo ci sono pochi dubbi: Radovanovic va in cabina di regia, con Castro ed Hetemaj a supporto. Giaccherini è pronto a scendere in campo dal primo minuto, accanto a Birsa: l’unica punta sarà Inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Conti, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, André Silva, Tiago Dias, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. A disposizione: Confente, Seculin, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Tomovic, Bastien, Gaudino, Rigoni, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski. Allenatore: Rolando Maran.