Le probabili formazioni di Milan-Chievo - Gattuso e Maran, dubbi sul modulo

Champions League e salvezza. Due obiettivi diametralmente opposti, stessa voglia di strappare punti pesanti. Il Milan ospita il ChievoVerona nel ventinovesimo turno di serie A. La squadra di Gattuso vuole cancellare la delusione di giovedì e concentrarsi interamente sul campionato. I clivensi hanno un solo obiettivo, portare a casa la salvezza. Ma la lotta in basso è sempre più dura.

COME ARRIVA IL MILAN – Archiviata la sconfitta dell’Emirates e la conseguente eliminazione, Gattuso e i suoi vogliono ripartire da zero. La vittoria all’ultimo minuto in casa del Genoa ha ridato nuova linfa vitale e con il derby da recuperare l’opportunità è ghiotta, visto che i punti di distanza dai nerazzurri sono soltanto cinque. Servono i tre punti anche contro il Chievo, proprio per questo motivo Gattuso non baderà al turnover, vista anche la pausa. Probabile assente Abate, Conti verrà probabilmente convocato ma non scenderà in campo. Dubbi sul modulo, anche se difficilmente ci saranno sperimentazioni con il 4-4-2. Donnarumma va in porta, con Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez in difesa. Biglia gestirà le operazioni in mezzo al campo, Kessié e Bonaventura andranno a supporto. Suso e Calhanoglu vanno sugli esterni, con il dubbio sul ruolo della prima punta. Cutrone parte favorito, serve dinamismo in questa zona del campo.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Due sconfitte consecutive, di cui l’ultima nel derby. Serve una prova di forza in un campo difficile, anche perché il Crotone preme. Fuori casa i numeri sono impietosi: sette sconfitte consecutive, dieci partite senza vincere fuori dalle mura amiche. Imporsi in uno stadio difficile come San Siro non sarà affatto semplice. Tutta la rosa a disposizione per Maran, dubbi sul modulo: si va verso un 4-3-2-1, con Sorrentino in porta. Cacciatore, Dainelli, Bani e Gobbi andranno in difesa, mentre a centrocampo vedremo lo stesso proposto contro l’Hellas, ovvero Hetemaj, Radovanovic e Castro. Birsa e Giaccherini andranno dietro l’unica punta, ovvero Inglese. Meggiorini sembra destinato a partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Musacchio, Zapata, Gomez, Antonelli, Conti, Locatelli, Montolivo, Borini, André Silva, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. A disposizione: Seculin, Cesar, Jaroszynski, Gamberini, Depaoli, Tomovic, Bastien, Rigoni N., Meggiorini, Stepinski, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran.