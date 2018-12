Le probabili formazioni di Milan-Parma - Gattuso a pranzo col dubbio modulo

© foto di PHOTOVIEWS

Reduci da due importanti vittorie, ma che non hanno appagato le rispettive società, Milan e Parma si affrontano a San Siro con solo due punti di distanza, una circostanza che nell'ultimo turno ha premiato proprio i ducali, capaci di battere e superare il Sassuolo in classifica. Per i rossoneri una programmazione "poco gradita" a mezzogiorno, tre giorni dopo l'impegno in Europa del giovedì sera, ma più che per gli impegni di Serie A il nervosismo di Gattuso sembra dipendere dalle tante assenze che condizionano le sue scelte. Gianpaolo Calvarese di Teramo sarà il direttore di gara a San Siro. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo di Paola e Marco Galetto di Rovigo. Quarto uomo sarà Daniele Martinelli di Roma, al VAR Paolo Valeri (che ha arbitrato Parma-Sassuolo la scorsa domenica, ndr) e Giorgio Peretti.

LE SCELTE DI GATTUSO - Dubbio modulo per Gattuso, che in Europa è tornato a quattro dietro e in campionato ha invece adattato Abate e Rodriguez a centrali al fianco di Zapata, l'unica versa certezza difensiva al momento. Bakayoko dovrebbe stringere i denti dopo la botta al collo del piede, per Cutrone piccolo fastidio alla caviglia ma al momento non c'è tempo di fermarsi vista l'emergenza in casa rossonera. In caso di ulteriori forfait toccherebbe a Mauri e Castillejo, molto positivi nel lavoro in settimana.

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone.

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Borini, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

LE SCELTA DI D'AVERSA - Gobbi e Di Gaudio sono recuperati ma andranno in panchina. Un paio di dubbi per D'Aversa, che davanti potrebbe coprirsi leggermente e dare spazio a Biabiany, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Scozzarella come regista anche se Stulac spinge per tornare titolare. Confermatissima la difesa di "giganti", con Bastoni che giocherà una particolarissima gara da ex, non avendo mai vestito la maglia dell'Inter ma essendo di proprietà nerazzurra.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gobbi, Gazzola, Deiola, Stualc, Rigoni, Di Gaudio, Siligardi, Ciciretti, Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.