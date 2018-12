Le probabili formazioni di Monaco-Dortmund - Turnover per Lucien Favre

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Mancano soltanto le formalità in questa ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tutto già deciso nel raggruppamento A, tranne il primo posto. Il Borussia Dortmund si gioca il primato, anche se tutto dipenderà dall'Atletico Madrid. I gialloneri stanno attraversando un ottimo momento di forma, ma il pareggio in casa del Club Brugge ha complicato il cammino verso il primato. Il Monaco non ha più niente da chiedere all'Europa, ma questa sfida servirà a molti per potersi mettere in mostra. Soprattutto per quanto riguarda il campionato. C'è una salvezza da raggiungere il prima possibile, in una stagione da dimenticare.

COME ARRIVA IL MONACO – La squadra di Thierry Henry ha abbandonato qualsiasi speranza di qualificazione al terzo posto già con la sconfitta contro l'Atletico Madrid. Problemi di approccio, visto che il gol è arrivato dopo pochi secondi. Dal punto di vista del risultato questo match non servirà a nulla, ma ovviamente una buona prestazione potrebbe dare le giuste risposte al tecnico francese in vista dei prossimi impegni di campionato. Lista infortunati ancora lunga, non saranno presenti Aholou, Jovetic, Lopes, Pellegri, Sidibé, Subasic, Touré e Traoré. In porta andrà Benaglio, Chadli è in dubbio per i guai muscolari. Raggi, Badiashile, Glik ed Henrichs si posizioneranno in difesa, con Golovin e Bennasser a centrocampo. Unica punta Falcao, Diop, Tielemans e Chadli andranno a supporto del Tigre.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND – Il match contro il Club Brugge ha sorpreso un po' tutti, ma in una stagione simile un momento di flessione è comprensibile. In campionato sta succedendo l'impensabile, dunque è necessario tirare il fiato in Europa. Il primato potrebbe essere un miraggio, il tutto dipenderà anche dal risultato dei colchoneros. Lucien Favre cercherà comunque di onorare la sfida, anche se ci saranno molti assenti. Bruun Larsen, Delaney, Piszczek, Reus, Toljan, Witsel e Wolf non rientrano nella lista dei convocati. Burki va in porta, con Hakimi, Ankaji, Diallo e Schmelzer in difesa. Weigl e Dahoud cercheranno di gestire le operazioni in mezzo al campo, Pulišić, Götze e Guerreiro andranno a supporto di Philipp. Paco Alcacer partirà con molta probabilità dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONACO (4-2-3-1): Benaglio; Raggi, B Badiashile, Glik, Henrichs; Golovin, Aït-Benasser; Diop, Tielemans, Chadli; Falcao.

A disposizione: Badiashile L., Biancone, Jemerson, Massengo, Grandsir, Sylla, Gouano.

Allenatore: Thierry Henry

DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Diallo, Schmelzer; Weigl, Dahoud; Pulišić, Götze, Guerreiro; Philipp

A disposizione: Hitz, Zagadou, Kagawa, Burnic, Gomez, Paco Alcacer.

Allenatore: Lucien Favre