Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari - Insigne e Allan in dubbio

I rispettivi obiettivi sono stati raggiunti. Il Napoli ha conquistato la certezza matematica del piazzamento in Champions League, il Cagliari ha raggiunto la celebre quota 40 punti che storicamente dà la salvezza (quest'anno, come negli ultimi, basterà anche meno); e, proprio questa domenica sera al San Paolo, anche i sardi potranno portare l'aritmetica della propria parte. Appuntamento alle 20.30, lo spettacolo in campo ci sarà, quello sugli spalti sarà sicuramente inferiore.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli torna al San Paolo con l'obiettivo di riscattare l'ultima gara interna e dare continuità al successo con il Frosinone. Ancelotti ha fissato nel superamento di quota 80 punti l'obiettivo in queste ultime partite, che sfrutterà al meglio anche per ottenere indicazioni in vista della prossima stagione. Al San Paolo la squadra di Ancelotti non ha vinto nelle ultime due gare interne e tre gare senza vittorie risalgono addirittura al 2010 (furono cinque in quella crisi). Bisogna trovare lo sprint finale in casa, anche per provare a riportare allo stadio i tifosi (proprio col Cagliari probabilmente si otterrà il record negativo di presenze). Per quel che concerne la formazione, il tecnico di Reggiolo ha dubbi legati ai big: Insigne e Allan non sono al meglio, ma entrambi recuperabili e possibili titolari. Più probabile però che ci sia Mertens al posto del capitano e la conferma di Younes in mediana, con Zielinski accentrato accanto a Fabian. Soliti ballottaggi in difesa: Albiol non è al meglio e se la gioca con Luperto, Hysaj e Ghoulam sulle fasce proveranno a spuntarla su Malcuit e Mario Rui.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari è ormai salvo, a quota 40 punti, con ancora quattro partite da disputare. La squadra di Rolando Maran, allenatore fresco di rinnovo di contratto, è reduce dalla brutta sconfitta con la Roma e, grazie anche ad una classifica ormai tranquilla, potranno tentare il riscatto giocandosela a viso aperto tanta spensieratezza. Prima del k.o. dell'Olimpico, le vittorie con SPAL e Frosinone e l'insperato pareggio di Torino hanno ricaricato l'ambiente e fatto guadagnare la riconferma al tecnico ex Chievo, che per questa dovrà far fronte a qualche problemino in attacco. Out sia Joao Pedro che Birsa, si pensa di concedere spazio a Cerri accanto a Pavoletti, ma non è da escludere che sia giunto il momento di Thereau. Barella sarà avanzato sulla trequarti, così in mediana ci sarà spazio anche per Padoin e Ionita insieme a Cigarini.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Younes; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti. Allenatore: Maran