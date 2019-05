Le probabili formazioni di Napoli-Inter - Mertens dal 1', rientrano D’Ambrosio-Brozo

Fischio d'inizio domani alle ore 20.30. Su TMW la cronaca testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle.

Centottanta minuti alla fine del campionato e per l'Inter ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta Champions, mentre il Napoli ha già blindato la qualificazione alla prossima edizione della massima rassegna continentale e cerca il quarto successo di fila dopo aver battuto Frosinone, Cagliari e SPAL. I nerazzurri devono blindare un terzo posto che alcuni risultati dell'ultimo periodo hanno messo a rischio: Spalletti ci tiene a chiudere in bellezza la sua avventura a Milano, ma gli azzurri proveranno a vincere di fronte i trentamila del San Paolo con l'obiettivo di chiudere il campionato a quota 82 punti. Si gioca domenica sera, il fischio d'inizio è fissato per le 20.30.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Insigne è recuperato avendo smaltito il risentimento muscolare all'adduttore, così come Maksimovic e Diawara. In attacco Mertens potrebbe spuntarla dall'inizio in coppia con Milik, mentre in difesa spazio a Hysaj e Ghoulam sulle corsie, mentre Albiol torna dal 1' al centro della retroguardia al fianco di Koulibaly, insostituibile. Favorito, in attacco, Mertens su capitan Insigne. Dovrebbe esserci il belga al fianco di Milik.

COME ARRIVA L'INTER - Per l’ultimo viaggio della stagione, Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di de Vrij (distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra rimediata a Udine). Politano (distorsione alla caviglia sinistra) potrebbe farcela, ma il tecnico toscano per non rischiare tiene pronta la carta Candreva. Rientrano dopo il turno di squalifica D’Ambrosio e Brozovic.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti.