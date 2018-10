Le probabili formazioni di Napoli-Liverpool - C'è Milik. Dubbio Salah

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 21 su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le stelle s'innalzano nel cielo blu, ma anche sul verde del rettangolo di gioco. Sono le notti più speciali, al San Paolo forte anche di più che in altre zoni d'Europa. Sono le notti per cui vale la pena vivere, sognare diventa un dovere e non un privilegio. Sono le notti di Champions League, con tutto il loro fascino. A Fuorigrotta manca da oltre dieci mesi, il Napoli non vede l'ora di trovare il primo successo nella competizione. Ma contro il Liverpool, una delle candidate alla vittoria finale, l'impresa è probitiva. Il campo, l'unico vero giudice, comincerà a parlare stasera alle 21.

COME ARRIVA IL NAPOLI - La caduta di Genova è stata vista come una battuta d'arresto normale nel corso d'un processo di cambiamento. Quella con la Juventus, invece, è stata presa con filosofia, perché perdere a Torino ci può stare. Il Napoli non è stato colpito nel morale, si ritrova di fronte il Liverpool consapevole di potersela giocare alla pari, fosse solo per le ottime prestazioni viste in tutte le altre partite della stagione. Al San Paolo è atteso il tutto esaurito, la spinta dei tifosi sarà fondamentale contro un avversario di tale livello. Carlo Ancelotti sta fregando tutti con le sue formazioni, in cui regala sempre qualche sorpresa. E siamo certi che anche stavolta non si smentirà. Le ultime indiscrezioni raccontano di una volont di cambiare poco stavolta, forse qualche avvicendamento dalla cintola in su. A centrocampo Allan è imprescindibile, mentre per l'altra maglia è corsa a tre: Fabian è in vantaggio su Diawara e Hamsik, che ha giocato l'ultima e potrebbe riposare. Ballottaggio anche sulla fascia sinistra: più probabile Zielinski, ma Verdi non è da escludere. In attacco invece, dal momento che con la Juventus è toccato a Mertens, dovrebbe essere il turno di Milik partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Imbattuto da inizio stagione, primo in Premier League, già in vetta anche a questo girone di Champions League e con un autostima alle stelle, perché da quelle parti tutti sanno che quest'anno la macchina è quasi perfetta. Il Liverpool arriva a mille allora a questa trasferta in terra partenopea, già tra le candidate al trionfo, dopo la finale disputata lo scorso anno e un mercato che ha ulteriormente rafforzato la squadra con acquisti del calibro di Alisson, Naby Keita e Fabinho. Nelle ultime sei trasferta i Reds hanno perso una sola volta, segnando addirittura 20 gol. Numeri da capogiro, da campioni. Anzi, da vicecampioni d'Europa. Jurgen Klopp ha ancora qualche dubbio di formazione, ma sorride perché sa di aver recuperato van Dijk. Per l'altra maglia il ballottaggio è tra Gomez e Matip, con Alexander-Arnold a destra e Robertson dall'altro lato. In mediana un paio di ballottaggio: Henderson, Wijanldum e Fabinho si giocano il posto accanto a Keita e Milner, con l'olandese avanti a tutti. In attacco potrebbe clamorosamente restare in panchina Salah: è un'idea che frutta nelal testa del manager tedesco, visto il periodo di forma di Sturridge, ma per ora le quotazioni dell'ex Roma sono ancora più alte rispetto a quelle dell'inglese.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Maksimovic, Malcuit, Hamsik, Diawara, Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Matip, Clyne, Henderson, Fabinho, Sturridge, Shaqiri. Allenatore: Klopp