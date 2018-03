Le probabili formazioni di Napoli-Roma - Sarri con il dubbio Hamsik

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.45 su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

La ventisettesima di Serie A potrebbe essere una delle più importanti per definire bene le posizioni nelle parti alte della classifica. Già, perché oggi scenderanno in campo prima la Juventus, nell'anticipo delle 18 contro la Lazio, poi subito dopo il Napoli, che dovrà vedersela al San Paolo con la Roma stasera. E, come sempre, non sarà una partita come tutte le altre. E' il Derby del Sole, e quest'anno può valere anche più del solito.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dieci vittorie consecutive, un record nella storia del Napoli. L'ultima con un roboante 5-0 al Cagliari, in una serata praticamente perfetta. E adesso i punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica, sono quattro, anche se i bianconeri hanno da recuperare il match con l'Atalanta. E così che la formazione di Maurizio Sarri si presenta alla cruciale sfida alla Roma. Per il tecnico azzurro ecco l'ultimo tabù: mai ha battuto la Roma al San Paolo, collezionando negli scorsi due anni uno 0-0 ed un k.o. per 3-1. L'allenatore di Figline giunge a questo match con un solo grande dubbio di formazione: Hamsik giovedì non si è allenato per la febbre, ieri ha svolto un lavoro differenziato in palestra e quindi c'è da capire se riuscirà a scendere in campo, anche se le sensazioni sono positive. Nel caso non dovesse farcela, pronto l'affidabilissimo Zielinski. Per il resto saranno schierati tutti i 'titolarissimi'. Hysaj compreso: l'albanese era uscito malconcio dalla gara di Cagliari, ma ha pienamente recuperato.

COME ARRIVA LA ROMA - E' uno dei momenti più cupi della gestione-Di Francesco. La Roma si presenta al San Paolo dopo due sconfitte consecutive, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e col Milan in campionato, per di più all'Olimpico. Nella Capitale non mancano le critiche e, ora come ora, anche tutti i bookmakers danno un Napoli strafavorito. Quinta in classifica, la compagine giallorossa ha bisogno di fare punti, e riuscirci a Fuorigrotta darebbe anche un importante iniezione di fiducia. Per quanto concerne la formazione, le scelte sembrano quasi tutte fatte, eccezion fatta per l'ultimo posto in attacco. Accanto a Dzeko ed Under, certi della titolarità, potrebbe esserci Perotti, leggermente favorito nel ballottaggio con El Shaarawy e Defrel. Recuperato Pellegrini, che però andrà soltanto in panchina: dal primo minuto, in mediana, ci saranno i senatori Nainggolan, De Rossi e Strootman.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Zielinski, Rog, Diawara, Ounas, Milik, Machach. Allenatore: Sarri

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, Perotti. A disposizione: Lobont, Skorupski, Bruno Peres, Juan Jesus, Silva, Gerson, Pellegrini, Gonalons, Antonucci, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Di Francesco