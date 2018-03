Le probabili formazioni di Novara-Brescia - C'è Puscas dal 1'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 20.30 su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Giornata spezzatina in Serie B, con il trentesimo turno che si concluderà stasera con il posticipo tra Novara e Brescia. Distanziate da appena due punti in classifica, le due squadre andranno alla ricerca dei tre punti per sfuggire quanto prima alla zona play-out, prima ancora di quella retrocessione. Appuntamento alle 20.30 allo stadio Silvio Piola.

COME ARRIVA IL NOVARA - Il momento è nero, nerissimo per il Novara. Tre sconfitte consecutive, un punto nelle ultime quattro partite, in cui gli azzurri hanno soltanto due gol all'attivo: sono questi i numeri impietosi di un periodo negativo che va scacciato via quanto prima. E questa, contro una potenziale diretta concorrente, può essere la chance giusta. Mimmo Di Carlo, per quanto riguarda la formazione, potrebbe passare ad un 3-4-3 un più offensivo rispetto al 3-5.2 visto a Frosinone. In difesa Chiosa dovrebbe rimpiazzare Chiosa, mentre in mediana non ci sarà Maracchi per dare spazio ad un attaccante in più. Out Macheda, il tecnico potrebbe proporre una linea a tre composta da Puscas, Moscati e Sansone.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Se la passa sicuramente meglio il Brescia, reduce sì dal k.o. di Perugia ma, prima, anche da un periodo ricco di punti. Dieci punti in quattro partite, quasi en plein, che ha permesso al sodalizio lombardo di uscire dalla zona play-out e mettersi per un po' in una situazione tranquilla. Dopo lo stop, però, c'è sempre da ripartire. Tre punti a Novara sarebbero fondamentali in ottica salvezza e Roberto Boscaglia lo sa bene. Per quanto riguarda la formazione, l'allenatore, ex di giornata, dovrebbe confermare gran parte dell'undici sceso a Perugia. In difesa ballottaggio tra Curcio e Longhi, che quest'ultimo che pare in vantaggio. In attacco invece dovrebbe rifiatare Caracciolo, con Torregrossa avanzato da unica punta e Bisoli, insieme a Furlan ed Embalo, a sostegno alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI:

NOVARA (3-4-3): Montipo; Golubovic, Mantovani, Chiosa; Dickmann, Ronaldo, Casarini, Calderoni; Puscas, Moscati, Sansone. Allenatore: Di Carlo

BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Longhi; Tonali, Ndoj; Furlan, Bisoli, Embalo; Torregrossa. Allenatore: Boscaglia