Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Portogallo - Santos cambia ancora?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincere e conquistare l’accesso alla semifinale. Il Portogallo, dopo la vittoria di misura contro la Russia, vuole i tre punti per continuare il percorso in Confederations Cup. Serviranno i tre punti, anche perché Messico e Russia si sfideranno nello scontro diretto: per la sicurezza bisognerà battere il fanalino di coda Nuova Zelanda, ormai fuori dai giochi. La squadra di Hudson cercherà di dare il tutto per tutto, ma la differenza di qualità è notevole.

Il match tra Nuova Zelanda e Portogallo, che potrete seguire su Tuttomercatoweb a partire dalle ore 16.00, è stato affidato allo statunitense Mark Geiger. In questa stagione il fischietto americano ha diretto anche il match tra Australia e Germania nell'altro raggruppamento.

COME ARRIVA LA NUOVA ZELANDA – Zero punti ed un’eliminazione praticamente scritta. I neozelandesi sono ormai fuori dai giochi, ma la differenza con le altre squadre del girone era notevole. Probabilmente Anthony Hudson schiererà il classico 5-3-2: McGlinchey, Rojas e Thomas saranno i tre di centrocampo, mentre Lewis e Wood andranno in attacco.

COME ARRIVA IL PORTOGALLO – Una vittoria che oscura, seppur parzialmente, il pareggio beffa contro il Messico. Diversi cambiamenti nei due match, ma probabilmente Santos rivoluzionerà ancora la rosa. Il 4-4-2 ha pagato molto, ma potrebbe schierare un 4-3-3. Dubbi sul modulo e anche sugli uomini: le uniche certezze sono in difesa, con Cédric, Alves, Pepe e Eliseu, quest'ultimo al posto dell’infortunato Guerreiro. Moutinho potrebbe tornare a centrocampo accanto a Carvalho e André Gomes; in attacco qualche dubbio, con Bernardo Silva che potrebbe essere confermato, così come l’inamovibile Cristiano Ronaldo. Al centro dell’attacco di potrebbe essere André Silva: nel caso Santos scegliesse Quaresma, Cr7 sarebbe la punta centrale, con il numero 10 e l’ex Inter a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nuova Zelanda (5-3-2): Marinovic; Ingham, Boxall, Durante, Smith, Wynne; McGlinchey , Rojas, Thomas; Lewis, Wood. Allenatore: Anthony Hudson

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cédric, Alves, Pepe, Eliseu; Moutinho, Carvalho, André Gomes; Bernardo Silva, André Silva, Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos