Le probabili formazioni di Padova-Palermo - Insidia veneta per la capolista

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Lunch match per il Palermo. La capolista della Serie B affronta il Padova. L'attenzione dei tifosi, però, è concentrata anche sulla vicenda della cessione della società con l'arrivo di un gruppo inglese al posto di Maurizio Zamparini. Il Padova, invece, è in piena zona playout ed è redue da due sconfitte consecutive contro Carpi e Cosenza. Malgrado la differenza di classifica, però, il match dell'Euganeo, nasconde delle insidie per i rosanero, reduce da due pari consecutivi con Hellas Verona e Benevento. In occasione del match le due squadre scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare lo storico gemellaggio che unisce le due tifoserie e le due società dal 1983. Sarà il 33° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. Calcio d'inizio alle ore 12.30. L'arbitro è Dionisi della sezione de L'Aquila.

COME ARRIVA IL PADOVA - I patavini necessitano di una svolta dopo due rovinosi k.o. La sfida contro la capolista è da cuori forti, ma la formazione di Foscarini può far l'impresa. Sarà 4-3-1-2 per i veneti con Clemenza alle spalle di Bonazzoli e Capello. Indisponibili Sarno, Guidone, Broh e Mazzocco (squalificato dopo il rosso rimediato a Cosenza), oltre a Mandorlini.

COME ARRIVA IL PALERMO - Due pareggi di fila, ma ancora primato in classifica per i rosanero. Out Jajalo per squalifica, fuori Struna ancora non ripreso del tutto dall'infortunio. Sarà 4-4-2 con le ali, Falletti e Trajkovski, libere di inventare. In attacco Nestorovski e Puscas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (4-3-1-2) Perisan; Cappelletti, Trevisan, Capelli, Ceccaroni; Zambataro, Pinzi, Pulzetti; Clemenza; Bonazzoli, Capello. A disposizione: Merelli, Vogliacco, Cisco, Contessa, Salviato, Clemenza, Della Rocca, Serena, Belingheri, Marcandella, Minesso, Chinellato. Allenatore: Foscarini.

PALERMO (4-4-2) Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Falletti, Murawski, Chochev, Trajkovski; Nestorovski, Puscas. A disposizione: Pomini, Avogadri, Salvi, Pirrello, Szyminski, Ingegneri, Aleesami, Accardi, Fiordilino, Haas, Embalo, Moreo. Allenatore: Stellone.

ARBITRO: Dionisi della sezione de L'Aquila.