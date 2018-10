Le probabili formazioni di Padova-Pescara - Abruzzesi per il primato

Fischio d'inizio alle ore 17.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Alberto Forestieri

Trasferta insidiosa per il Pescara di Pillon. Dopo il rinvio di ieri sera per via della pioggia, si gioca nel pomeriggio alle ore 17.30. Gli adriatici cercano il sorpasso in classifica e il successo contro il Padova nel posticipo della sesta giornata sarebbe fondamentale per dare ancora più autostima al gruppo. I veneti, però, vogliono vincere per scalare posizioni in classifica. Il match tra le due squadre manca dal 2012: all'Euganeo finì per 0-6 per il Pescara allora allenato da Zeman che poteva annoverare tra le sue fila anche Immobile e Insigne. Quella di lunedì sarà la quattordicesima sfida tra queste due formazioni, tutte giocate in Serie B. Nove vittorie per i veneti, due pareggi e due vittorie. L'arbitro è Volpi della sezione di Arezzo

COME ARRIVA IL PADOVA - Una sola vittoria in cinque gare per i patavini. Contro il Pescara non sarà facile, ma Bisoli vuole i tre punti. Sarà 4-3-1-2 con Mandorlini alle spalle di Clemenza e Bonazzoli. Difesa a quattro con Capelli e Trevisan coppia di centrali. Diffidato Pulzetti, indisponibile Madonna.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli adriatici sono in forma e vogliono anche vincere per sopravanzare l'Hellas Verona e andare da soli in testa alla classifica. Sarà 4-3-3 per il Pescara con Fiorillo in porta, Balzano e Del Grosso esterni, Campagnaro e Gravillon centrali. Memushaj, Brugman e Machin a centrocampo, Marras, Mancuso e Antonucci tridente offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (4-3-1-2): Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Broh, Mazzocco, Pulzetti; Mandorlini; Bonazzoli, Clemenza. Allenatore: Bisoli

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. Allenatore: Pillon

ARBITRO: Volpi della sezione di Arezzo.