Le probabili formazioni di Padova-Pescara - Adriatici per il primato

Trasferta insidiosa per il Pescara di Pillon. Gli adriatici cercano il sorpasso in classifica e il successo contro il Padova nel posticipo della sesta giornata sarebbe fondamentale per dare ancora più autostima al gruppo. I veneti, però, vogliono vincere per scalare posizioni in classifica. Il match tra le due squadre manca dal 2012: all'Euganeo finì per 0-6 per il Pescara allora allenato da Zeman che poteva annoverare tra le sue fila anche Immobile e Insigne. Quella di lunedì sarà la quattordicesima sfida tra queste due formazioni, tutte giocate in Serie B. Nove vittorie per i veneti, due pareggi e due vittorie. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Volpi della sezione di Arezzo

COME ARRIVA IL PADOVA - Una sola vittoria in cinque gare per i patavini. Contro il Pescara non sarà facile, ma Bisoli vuole i tre punti. Sarà 3-4-1-2 con Merelli in porta, Ravanelli, Capelli e Trevisan in difesa, Salviato e Contessa esterni, Pulzetti e Cappelletti in mezzo. Clemenza alle spalle di Capello e Bonazzoli. Diffidato Pulzetti, indisponibile Madonna.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli adriatici sono in forma e vogliono anche vincere per sopravanzare l'Hellas Verona e andare da soli in testa alla classifica. Sarà 4-3-3 per il Pescara con Fiorillo in porta, Balzano e Del Grosso esterni, Campagnaro e Gravillon centrali. Memushaj, Brugman e Machin a centrocampo, Marras, Mancuso e Antonucci tridente offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-4-1-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Pulzetti, Cappelletti, Contessa; Clemenza, Capello, Bonazzoli. A disposizione: Perisan, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Serena, Broh, Mandorlini, Mazzocco, Minesso, Marcandella, Sarno, Guidone. Allenatore: Bisoli.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Perrotta, Ciofani, Crecco, Palazzi, Kanouté, Melegoni, Cocco, Capone, Del Sole, Monachello. Allenatore: Pillon.

ARBITRO: Volpi della sezione di Arezzo.