Le probabili formazioni di Palermo-Benevento - Tante assenze per Bucchi

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Scontro che profuma di Serie A al “Renzo Barbera”. La quattordicesima giornata del campionato cadetto ci mette di fronte al big match di giornata fra Palermo e Benevento. Il team di Roberto Stellone guarda tutti dall’alto con 25 punti ma a cinque lunghezze di distanza ci sono i giallorossi di Cristian Bucchi che vogliono tornare immediatamente in corsa per la promozione diretta. Siciliani in serie positiva da sette gare dove hanno conquistato 17 punti. Nell’ultimo turno i rosanero hanno pareggiato al “Bentegodi” di Verona interrompendo una mini-serie di tre vittorie consecutive. I campani invece hanno rialzato la testa nell’ultima gara contro il Perugia. Il successo del “Vigorito” ha permesso a Maggio e compagni di porre fine ad una crisi di due sconfitte e un pareggio in quel di Carpi con la rimonta emiliana da 0-2 a 2-2 arrivata nei minuti finali. Questa sera si affrontano due fra gli attacco migliori della Serie B con entrambe le squadre che hanno gonfiato la rete avversaria 22 volte, solo Lecce e Brescia hanno fatto meglio. Il Palermo ha incassato solo dieci gol risultando la seconda migliore difesa del torneo, ben nove in meno del Benevento, quarta peggior retroguardia del campionato. L’incontro sarà diretto dal signor Eugenio Abbattista della sezione arbitrale di Molfetta.

COME ARRIVA IL PALERMO - Roberto Stellone dovrebbe confermare il 4-4-2 del “Bentegodi” della settimana scorsa. I pali rosanero saranno difesi da Brignoli mentre Rispoli dovrebbe percorrere le corsia di destra e Aleesami quella di sinistra. I due centrali dovrebbero essere Bellusci e Rajkovic con Jajalo e Haas che dovrebbero essere i due mediani. Sugli esterni spazio a Falletti e Trajkovski con Nestorowski e Moreo che saranno i due terminali offensivi.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Emergenza infortuni per Cristian Bucchi che in settimana ha perso sia Insigne che Improta. Entrambi i giocatori non fanno parte della lista dei convocati dove rientra invece Maggio. Resta da vedere se l’ex Samp e Napoli scenderà in campo dal primo minuto o se andrà invece in panchina con Letizia titolare. A completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Montipò ci saranno Volta e Billong con Di Chiara a sinistra. Bandinelli e Viola comporranno la cerniera di centrocampo con Tello e Buonaiuto sulle corsie laterali mentre Asencio dovrebbe essere sempre il partner d’attacco di Coda.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-4-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Falletti, Jajalo, Haas, Trajkovski; Nestorovski, Moreo. A disposizione: Pomini, Avogadri, Accardi, Ingegneri, Mazzotta, Salvi, Szyminski, Chochev, Fiordilino, Murawski, Embalo, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Billong, Di Chiara; Tello, Viola, Bandinelli, Buonaiuto; Asencio, Coda. A disposizione: Puggioni, Gori, Gyamfi, Maggio, Antei, Sparandeo, Cuccurullo, Volpicelli, Ricci, Filogamo. Allenatore: Cristian Bucchi.