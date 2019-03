Le probabili formazioni di Palermo-Carpi - Nestorovski dall'inizio con Puscas

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Palermo e Carpi, due realtà a confronto in una sfida che mette in palio tre punti per obiettivi diametralmente opposti. I rosanero inseguono la Serie A, e nella fattispecie la capolista Brescia che al momento ha quattro punti di vantaggio. Andamento discontinuo per la squadra di Stellone che, nelle ultime 8 partite hanno vinto soltanto due volte, pareggiando in tre occasioni e perdendo altrettante partite. L’ultimo pareggio contro il Venezia è stata una frenata netta per i siciliani che proveranno a riagguantare subito la vittoria tra le mura amiche. Di contro il Carpi vive un momento decisamente negativo, con una sola vittoria nelle ultime dieci partite. Il pareggio casalingo contro l’Ascoli è stato un piccolo passo al quale Serse Cosmi proverà a dare seguito, per avvicinare la salvezza che al momento dista otto punti.

COME ARRIVA IL PALERMO - "Queste sono partite che diventano semplici se le sblocchi. Il Carpi verrà qui a caccia di punti per la salvezza. Se entriamo con lo spirito del secondo tempo di Venezia la partita può mettersi nel verso giusto", queste le parole di Stellone alla vigilia del match contro il Carpi. Rosanero che dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2 con Puscas e Nestorovski a guidare l’offensiva siciliana, mentre i terzini saranno Rispoli ed Alesaami viste le assenze di Salvi e Mazzotta.

COME ARRIVA IL CARPI - “Andiamo a Palermo con lo spirito giusto, tutte le partite per noi rappresentano una finale e, con tutto il rispetto e la massima considerazione per il Palermo, non importa quale sia l’avversario. Siamo esclusivamente concentrati su noi stessi. Non dobbiamo inventarci nulla, siamo in una buona condizione di forma generale per giocarci al massimo queste ultime dieci gare”, le parole di Castori in conferenza stampa. Spazio al 4-4-1-1, con Arrighini che sarà la prima punta, mentre alle sue spalle agirà Marsura.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-4-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Trajkovski, Murawski, Jajalo, Falletti; Puscas, Nestorovski. A disposizione: Alastra, Pomini, Szyminski, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Pirrello, Haas, Chochev, Fiordilino, Lo Faso, Moreo. Allenatore: Stellone.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Poli, Kresic, Pezzi; Rolando, Mustacchio, Concas, Jelenic; Marsura; Arrighini. A disposizione: Serraiocco, Colombi, Buongiorno, Di Noia, Saric, Vitale, Crociata, Vano, Romairone. Allenatore: Cosmi.