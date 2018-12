Le probabili formazioni di Palermo-Pescara - Puscas con Nestorovski

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il piatto forte del dodicesimo turno in cadetteria è indubbiamente il posticipo domenicale tra Palermo e Pescara. Uno scontro al vertice che può ritenersi indicativo per testare lo stato d'avanzamento dei rispettivi progetti tecnici e la concretezza delle ambizioni di promozione. Abruzzesi reduci dal rocambolesco quattro a due sul Lecce, che ha consentito di ritrovare il feeling con i tre punti dopo le frenate contro Cittadella e Cosenza. La leadership al momento resiste, ma i rosanero (che hanno peraltro una gara in meno all'attivo) questa sera avranno l'occasione di mettere la freccia e spodestare i biancazzurri. I siciliani dopo il k.o. di Brescia non si sono più fermati e hanno inanellato una serie positiva di cinque gare (di cui un solo pari contro il Venezia). Il Delfino dovrà fare i conti anche con la storia: in ventuno precedenti ufficiali al Barbera i padroni di casa non hanno mai perso, ottenendo undici successi e dieci segni X.

COME ARRIVA IL PALERMO - Stellone dovrà ancora fare a meno di Rispoli, che sconterà il secondo turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo dopo il rosso di Carpi. Oltre a lui rimangono ai box Lo Faso e Alastra. Possibile linea a quattro con Salvi e Aleesami sugli esterni; Bellusci, Rajkovic e Struna si contendono due maglie al centro. Sale la candidatura di Chochev per chiudere la mediana a tre insieme a Jajalo e Haas. Fiordilino sembra avanti nel duello con Falletti per la trequarti, tandem affidato a Nestorovski e Puscas.

COME ARRIVA IL PESCARA - Truppa al completo, ad eccezione dei soli Capone e Kanouté. Al netto delle molteplici difficoltà contro un Lecce mai domo, potrebbe esserci la conferma in blocco dell'undici schierato contro i salentini. Fiorillo tra i pali, Gravillon è in fiducia e dovrebbe essere il partner di Campagnaro, con Balzano a destra e Del Grosso sul versante opposto. Brugman in regia, Memushaj e Machin in pole per i due slot interni. Mancuso riferimento centrale con Marras e Antonucci ai lati, resta però in corsa Del Sole, che appena sette giorni fa ha risolto una pratica spinosa con una doppietta da subentrato.

Ecco le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Haas, Jajalo, Chochev; Fiordilino; Nestorovski, Puscas. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Mazzotta, Pirrello, Struna, Szyminski, Murawski, Embalo, Falletti, Moreo, Trajkovski. Allenatore: Roberto Stellone.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Campagnaro, Gravillon, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Farelli, Ciofani, Elizalde, Perrotta, Scognamiglio, Crecco, Melegoni, Palazzi, Del Sole, Monachello. Allenatore: Giuseppe Pillon.