Le probabili formazioni di Parma-Bari: un solo dubbio per D'Aversa

La rocambolesca sconfitta di domenica scorsa nel derby emiliano-romagnolo col Cesena è stato un duro colpo da digerire per il Parma, soprattutto per il modo in cui è maturata, ma la B mette in palio ancora 6 punti, e i ragazzi di D'Aversa non possono assolutamente permettersi altri passi falsi. Il secondo posto, infatti, seppur lontano, non è un obiettivo impossibile da conquistare per Ceravolo e compagni, i quali, anche se non dovessero andare in A direttamente, hanno bisogno di punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica in vista degli eventuali playoff. Lo stesso discorso vale per il Bari di Grosso, che sta attraversando un ottimo momento di forma e non intende fermarsi: insomma, al Tardini ci sono tutte le premesse per assistere ad un grande match, sicuramente molto diverso da quello super tattico visto all'andata (al San Nicola terminò con uno scialbo pari a reti bianche). A dirigere la contesa sarà il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, assistito dai guardalinee Cecconi e Colarossi, e dal quarto ufficiale, il signor Minelli di Varese.

COME ARRIVA IL BARI - "Problemi" di abbondanza per mister Grosso, che, eccezion fatta per gli infortunati Morleo e Cissè, può contare sull'intera rosa a sua disposizione. Per ciò che concerne il reparto arretrato, se Gyomber, Marrone e Balkovec sembrano praticamente certi della maglia da titolare, per la fascia destra è ballottaggio tra Sabelli e Anderson. In mezzo al campo, accanto agli inamovibili Henderson e Basha, ci sarà uno tra Tello e Iacolano, mentre in avanti, vista anche l'assenza del sopraccitato attaccante ex Benevento, paiono destinati a partire dal 1' Galano, Nenè e Andrada, con Improta e Floro Flores pronti ad entrare a gara in corso.

BARI (4-3-3): Micai; Anderson, Marrone, Gyomber, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Andrada.

A disposizione: Berardi, De Lucia, Conti, Sabelli, Oikonomou, D’Elia, Cassani, Diakhitè, Empereur, Petriccione, Tello, Busellato, Kozaz, Brienza, Improta, Floro Flores.

Allenatore: Grosso.

COME ARRIVA IL PARMA - Ben poche le possibilità di scelta rimaste a D'Aversa, anche alla luce dell'esclusione di Da Cruz per motivi disciplinari. Davanti in particolare l'unico dubbio riguarda il centravanti, potrebbe essere Calaiò rispetto a Ceravolo, mentre in difesa Lucarelli insidia Sierralta ma potrebbe non avere i novanta minuti. Frattali sarà il portiere, con Gagliolo e Gazzola esterni, mentre al centro ancora Iacoponi. Centrocampo forzato, visto che Scozzarella rientra dopo mesi di assenza: Dezi e Barillà affiancheranno Scavone, mentre davanti ancora Di Gaudio e Ciciretti.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Dezi, Scavone, Barilla; Ciciretti, Calaiò, Di Gaudio.

A disposizione: Dini, Nardi, Anastasio, Lucarelli, Scozzarella, Ceravolo, Frediani.

Allenatore: D’Aversa.