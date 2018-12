Le probabili formazioni di Parma-ChievoVerona - D'Aversa recupera Siligardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma vuole ripartire dopo lo stop di San Siro contro il Milan, mentre il ChievoVerona deve proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime due settimane. D'Aversa ha chiesto ai ragazzi di continuare a stupire dopo l'ottima prima parte di stagione, ma i clivensi hanno il morale a mille dopo aver bloccato sul pari squadre di rango superiore come Napoli e Lazio. L'eliminazione in Coppa Italia non sembra certo un problema, ben più pesanti invece sono le assenze con cui dovranno fare i conti i padroni di casa, privati di Gervinho e Grassi dopo la sfida al Milan. Sarà il signor Federico La Penna di Roma ad arbitrare la gara di domenica prossima. A coadiuvare il direttore di gara romano ci saranno gli assistenti Alfonso Marrazzo di Frosinone e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Il quarto uomo sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano mentre addetti al VAR sono stati designati Luca Banti e Gianmattia Tasso.

LE SCELTE DI D'AVERSA - Sicuri assenti Gervinho, Grassi, Dimarco e Sierralta: da monitorare le condizioni di Frattali, che difficilmente però potrà farcela. In difesa non dovrebbero esserci cambi, con Bastoni e Gagliolo al loro posto, a centrocampo Rigoni al posto di Grassi ma è vivo il ballottaggio con Stulac. Davanti la sfida per sostituire Gervinho sarà tra Di Gaudio e Ciciretti: al momento l'ex Benevento sembra il favorito e ieri si è aggiunto anche Siligardi, rientrato in gruppo dopo un piccolo stop muscolare. Inglese e Biabiany gli altri due certi del posto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Ciciretti, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D'Aversa.

Le SCELTE DI DI CARLO - Mister Di Carlo non potrà fare affidamento sullo squalificato Rossettini, al suo posto sarà presente Cacciatore dall'inizio. In attacco Pellissier va verso la conferma con Stepinski in panca, fuori Seculin e Tomovic mentre sono recuperati i vari Giaccherini, Pucciarelli e Jaroszynski. Dopo la gara di Coppa Italia, in cui ha riposato praticamente tutta la squadra titolare, i clivensi sono chiamati ad un successo per continuare a sperare in una salvezza che avrebbe del miracoloso.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Pellissier.

Allenatore: Di Carlo.