Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo - Ciciretti insidia Biabiany

La marcia di avvicinamento al derby emiliano tra Parma e Sassuolo è finita: alle 12.30 di oggi le due formazioni rivelazione della Serie A scenderanno in campo per darsi battaglia e per conquistare tre punti pesantissimi per le rispettive classifiche. Un derby emiliano atipico, sicuramente con poca tradizione alle spalle, ma che in questa stagione può valere sicuramente qualcosa di più della salvezza, almeno al momento, viste le invidiabili posizioni di classifica delle due squadre. Paolo Valeri, fischietto della sezione di Roma, è l'arbitro designato dal CAN per arbitrare la sfida di domenica tra Parma e Sassuolo, con calcio d'inizio previsto alle 12.30: il quarto uomo è invece Guccini, di Albano Laziale. Daniele Bindoni e Giovanni Baccini.

LE SCELTA DI D'AVERSA - Nella formazione di D'Aversa rimangono fuori Gobbi, Sierralta, Dimarco e Di Gaudio: difesa quindi fortemente in emergenza, con entrambi i terzini sinistri fuori per infortunio: toccherà a Gagliolo spostarsi a sinistra, con Bastoni confermato al fianco di Bruno Alves al centro. A centrocampo rientra Stulac dal primo minuto, Scozzarella si accomoderà in panchina dove si siederanno anche due tra Biabiany, Ciciretti e Siligardi: tutti meriterebbero spazio ma Inglese e Gervinho sono inamovibili. Favorito il francese, che meriterebbe una chance dopo la buona prova di due settimane fa, ma Ciciretti è in forma e in settimana lo ha dimostrato.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Deiola, Scozzarella, Rigoni, Siligardi, Ciciretti, Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

LE SCELTE DI DE ZERBI - Per il Sassuolo pochi dubbi di formazione, a dispetto dei tanti nazionali che hanno "disturbato" la settimana tipo di De Zerbi: in attacco Di Francesco e Berardi dovrebbero agire alle spalle di Boateng, mentre il protagonista della settimana Sensi potrebbe finire addirittura in panchina. Sulle corsie laterali andranno Rogerio e Lirola, mentre in difesa solito trio, ormai piuttosto consolidato, formato da Marlon, dall'ex Ferrari e dal reggiano Magnani, che ha già dichiarato di essere supermotivato per il personalissimo derby.

SASSUOLO(3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Dell’Orco, Peluso, Sensi, Bourabia, Djuricic, Locatelli, Babacar, Boga, Brignola, Matri.

Allenatore: De Zerbi.