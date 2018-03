Le probabili formazioni di Perugia-Brescia - Rischio rinvio causa neve

Fischio d'inizio alle ore 20,30. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Perugia e Brescia tecnicamente si dovrebbero sfidare in serata al Curi, anche se le pessime condizioni meteorologiche in cui imperversa il capoluogo umbro, sommerso dalla neve per tutta la giornata di ieri, mettono a fortissimo rischio lo svolgimento della partita. La squadra di casa arriverebbe alla sfida anche in nettissima ripresa, con i playoff nel mirino dopo gli ultimi eccellenti successi. Ma anche la compagine lombarda sta vivendo un bel momento di forma.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Breda sembra aver trovato le sue certezze nel 3-5-2. In porta Leali, davanti a lui riecco Dellafiore al centro della difesa assieme a Volta e Del Prete, per un reparto tutto d'esperienza. Sulle fasce Mustacchio a destra e Pajac a sinistra, a centrocampo potrebbe toccare a Kouan al posto di Gustafson, insieme a Bandinelli e al regista Colombatto. Davanti i soliti due di peso: Cerri e Di Carmine.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Boscaglia deve fare a meno di Gastaldello e Caracciolo. Davanti a Minelli dunque, nel suo 4-2-3-1, al centro della difesa c'è Meccariello favorito su Lancini per far coppia con Somma. Longhi potrebbe far rifiatare Curcio a sinistra, Coppolaro è a destra. In mediana chance per il baby gioiello Tonali con Ndoj. Bisoli avanzato di qualche metro, così come Torregrossa di punta. Larghi Embalo e Furlan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Del Prete; Mustacchio, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Belmonte, Germoni, Gonzalez, Magnani, Nura, Zanon, Bianco, Gustafson, Buonaiuto, Diamanti, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.

Brescia (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Longhi; Tonali, Ndoj; Furlan, Bisoli, Embalo; Torregrossa. A disposizione: Pelagotti, Kostantinidis, Curcio, Lancini, Martinelli, Dall'Oglio, Spalek, Cortesi. Allenatore: Roberto Boscaglia.