Le probabili formazioni di Perugia-Novara - Riecco Cerri e Puscas dal 1'

Potrebbe bastare un solo punto al Perugia, ma con una vittoria la squadra umbra sarebbe certa di ottenere il pass per i playoff. Di contro arriva però un Novara che dopo il successo dell'Avellino nell'anticipo si è ritrovato invischiato nei bassifondi ed attualmente si giocherebbe le carte di permanenza in cadetteria solo tramite i playout. Alla squadra di Di Carlo serve dunque una vittoria come l'ossigeno, e i piemontesi si presenteranno al Curi con spirito battagliero e l'intenzione di provare ad uscirne con tre punti in tasca.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Breda ha la rosa un po' ristretta ma dovrebbe comunque insistere sul suo 3-4-1-2. La porta è difesa da Leali, davanti a lui Del Prete potrebbe scalzare Belmonte dal ruolo di centrale dei tre assieme a Volta e Magnani. Mustacchio e Pajac vanno verso la conferma sulle due corsie, uomini contati invece al centro: dentro dunque Colombatto e Gustafson con il solo Kouan in panchina. Diamanti favorito su Buonaiuto per il posto da trequartista, là davanti con Di Carmine riecco Cerri, assente la scorsa causa febbre.

COME ARRIVA IL NOVARA - Di Carlo ha invece abbandonato da un po' di tempo la difesa a tre e si dovrebbe affidare ancora al 4-4-2. In porta Montipò, davanti a lui Dickmann terzino destro e il rientrante Calderoni a sinistra. Centrale di difesa accanto a Del Fabro c'è Mantovani a rimpinguare le assenze di Beye e Troest. A centrocampo possibile conferma per gli stessi quattro della scorsa: da sinistra a destra Moscati, Casarini, Sciaudone e Di Mariano. In attacco si rivede Puscas dal 1', con lui dovrebbe esserci Sansone e non Maniero.

Perugia (3-4-1-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio, Colombatto, Gustafson, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Belmonte, Germoni, Gonzalez, Zanon, Kouan, Buonaiuto, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.

Novara (4-4-2): Montipò; Dickmann, Del Fabro, Mantovani, Calderoni; Moscati, Casarini, Sciaudone, Di Mariano; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Bove, Chiosa, Golubovic, Seck, Maracchi, Orlandi, Ronaldo, Chaija, Likanovic, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.