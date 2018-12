Le probabili formazioni di Perugia-Pescara - Vido vs Mancuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Perugia ospita il Pescara nel posticipo domenicale della 13/a giornata. Gli umbri hanno 17 punti in classifica, mentre gli abruzzesi sono a 23 e possono accorciare sul Palermo capolista, bloccato in casa dal Benevento. Sono 25 in totale i precedenti tra le due squadre. In Serie B sono state giocate 15 gare con 9 vittorie per il Perugia, 4 pareggi e 2 vittori per il Pescara. L'ultimo precedente al Curi risale alla stagione 2017-2018: 4-2 per gli umbri con Di Carmine (ora all'Hellas Verona) grande protagonista con una doppietta. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare per la squadra di Nesta. Vido è il miglior marcatore con 5 reti, seguito da Verre con 4, ex dell'incontro così come Melchiorri. Saranno loro tre a guidare l'attacco degli umbri. 4-3-1-2 con Verre alle spalle della coppia Melchiorri-Vido. Gabriel in porta, Mazzocchi e Cremonesi esterni, Ngawa e El Yamiq centrali. Kingsley, Dragomir e Moscati in mezzo. Squalificato Falasco, out Bianco e Felicoli.

COME ARRIVA IL PESCARA - Una sola vittoria nelle ultime cinque gara per la formazione di Pillon, poi due sconfitte e due pareggi, l'ultimo contro l'Ascoli, nel turno precedente (1-1). Sarà 4-3-3 per gli adriatici: Kastrati in porta, Ciofani e Del Grosso terzini, Gravillon e Perrotta centrali. Memushaj, Brugman e Machin in mezzo. Marras, Mancuso e Monachello in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Ngawa, El Yamiq, Cremonesi; Kingsley, Dragomir, Moscati; Verre; Vido, Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, Sgarbi, Kouan, Terrani, Ranocchia, Bordin, Bianchimano, Mustacchio, Han. Allenatore: Nesta.

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Monachello. A disposizione: Farelli, Scognamiglio, Fornasier, Elizalde, Crecco, Palazzi, Melegoni, Del Sole, Cocco. Allenatore: Pillon.

ARBITRO: Ghersini della sezione di Genova.