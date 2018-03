Le probabili formazioni di Pescara-Carpi - Melchiorri in dubbio

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 18 su TMW!

Il 27 febbrario scorso la partita fu rinviata per neve, ma adesso Pescara e Carpi sono pronte a scendere in campo. E' il recupero della ventottesima giornata di Serie B, in infrasettimanale. Le due formazioni si rimetteranno in pari con la maggior parte delle altre, per stabilire anche le reali ambizioni. Appuntamento allo stadio Adriatico alle ore 18.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il periodo non è di certo dei migliori. In casa Carpi la vittoria manca da oltre un mese, quando proprio all'Adriatico finì 1-0, di misura, contro la Salernitana. Da lì in avanti soltanto due punti in quattro partite, zero nelle ultime due. Reduci dunque da due k.o. di seguito, i biancazzurri sono chiamati a vincere per staccarsi dalla zona rossa e tentare il sorpasso all'undicesimo posto proprio ai danni del Carpi. Squalificato Valzania, che tra l'altro il Carpi ha fortemente seguito nell'ultimo mercato di gennaio, il tecnico Massimo Epifani dovrebbe avere le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione. In mediana dovrebbero esserci Brugman e Koulibaly, mentre sulla trequarti Capone dovrebbe rilevare l'ex Yamga, con Falco e Mancuso vicini a lui. In avanti spazio a Pettinari.

COME ARRIVA IL CARPI - Il discorso per il Capri è forse lo stesso fatto per il Pescara. In questo caso la vittoria manca dal 3 febbraio, anche in questo caso dalla partita contro la Salernitana, ma stavolta in trasferta, con un 2-1 che regalò tre punti importanti. Da lì tre punti in quattro partite, una sconfitta a Foggia e l'ultimo pareggio sul campo del Cesena. Continua ad andare in tour la formazione di Antonio Calabro, alla secondo trasferta di fila. Un successo, però, proietterebbe gli emiliani a -2 dalla zona play-off. Out Mbakogu, neanche convocato per la partita, il dubbio più grosso che assale il mister riguarda l'attacco. Infatti anche Melchiorri è in forse, ma alla fine dovrebeb farcela a giocare là davanti insieme a Concas. In difesa conferme per Capela, Poli e Ligi.

PROBABILI FORMAZIONI:

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Balzano, Coda, Perrotta, Mazzotta; Brugman, Coulibaly; Capone, Falco, Mancuso; Pettinari. Allenatore: Epifani.

CARPI (3-5-2): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Mbaye, Garritano, Di Chiara; Concas, Melchiorri. Allenatore: Calabro.