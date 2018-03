Le probabili formazioni di Pescara-Cremonese - Conferme per Zeman e Tesser

Fischio d'inizio questa sera alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Missione play off. Pescara e Cremonese si sfidano nella ventisettesima giornata di serie B. Due punti di distacco, la possibilità di tornare a combattere per la promozione. Servono punti ai biancazzurri, reduci dal pareggio contro l’Entella. Ma servono punti anche ai grigiorossi, dopo una sconfitta immeritata contro il Bari. Una vittoria per sperare, una vittoria per tornare a sognare la serie A.

COME ARRIVA IL PESCARA – Due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. Non un risultato esaltante, ma ovviamente il Pescara c’è e può ancora sognare i play off. Manca un po’ di consistenza in attacco, visto che i gol mancano rispetto a inizio campionato. Bovo e Proietti non sono stati convocati per via dei guai fisici. Il modulo sarà il 4-3-3, con Fiorillo in porta. Balzano, Campagnaro, Perrotta e Mazzotta agiranno sulla linea difensiva, con Carraro a gestire le operazioni in mezzo al campo. Valzania e Brugman agiranno a centrocampo, la prima punta sarà Pettinari. Yamga e Mancuso andranno sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Il match contro il Bari, nonostante il punteggio, ha evidenziato la forza di questa squadra. Convinzione e voglia di dimostrare ancora molto, ma c’è bisogno di tornare a vincere dopo quattro turni senza vittoria. Alberto Almici e Paulinho si sono regolarmente allenati con il resto dei compagni e sono stati convocati, Brighenti è assente per via di uno stiramento. Confermato il 4-3-1-2, con Ujkani in porta. Cinaglia, Canini, Claiton e Renzetti andranno in difesa, con Pesce vertice basso del centrocampo. Arini e Croce andranno a supporto, mentre sulla trequarti agirà Castrovilli. Paulinho e Scappini saranno i due attaccanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta; Valzania, Carraro, Brugman; Yamga, Pettinari, Mancuso. A disposizione: Savelloni, Coda, Crescenzi, Fiamozzi, Gravillon, Coulibaly, Machin, Baez, Bunino, Capone, Cocco, Falco. Allenatore: Zdenek Zeman.

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Cinaglia, Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Castrovilli; Paulinho, Scappini. A disposizione: Almici, Cavion, Cinelli, D’Avino, Garcia Tena, Macek, Marconi, Perrulli, Piccolo, Procopio, Ravaglia, Sbrissa, Scamacca. Allenatore: Attilio Tesser.