Le probabili formazioni di Pescara-Livorno - Esordio in B per Lucarelli

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il Livorno di Lucarelli esordisce in stagione dopo il turno di riposo alla prima giornata. I labronici, neo promossi in serie cadetta, affrontano il Pescara, reduce dal pareggio contro la Cremonese (1-1). Equilibrio pressoché perfetto negli scontri tra Pescara e Livorno in riva all'Adriatico, con due vittorie degli abruzzesi, due pareggi e due successi dei toscani. La sfida tra le due squadre sarà sempre ricordata per la tragica morte di Piermario Morosini avvenuta ad aprile 2012. L’ultima volta in Abruzzo, il 16 Gennaio 2016. Il Pescara ha battuto il Livorno 2-1, era sempre il campionato di B. Fischio d'inizio alle ore 18.00, l'arbitro è Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA IL PESCARA - Pillon è orientato a varare il tridente anche contro il Livorno: con Mancuso e Cocco uno tra Capone e Antonucci. Out Marras per squalifica, Palazzi per infortunio. Recuperato Machin.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Lucarelli, per la prima ufficiale in B con la squadra toscana, pensa al collaudato 3-5-2 on Kozak e Giannetti coppia d'attacco. In difesa non c'è Bogdan, in panchina, sulla fascia, a sinistra, c'è Porcino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Balzano; Memushaj, Brugman, Machin; Capone, Cocco, Antonucci. Allenatore: Pillon.

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Di Gennaro, Gonnelli, Albertazzi; Fazzi, Luci, Rocca, Valiani, Porcino; Kozak, Giannetti. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Maggioni della sezione di Lecco.