Le probabili formazioni di Porto-Galatasaray - Lusitani all'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il girone D è tra quelli più equilibrati dell'intera manifestazione. La sfida tra Porto e Galatasaray si preannuncia, pertanto, molto interessante e aperta a qualsiasi soluzione. I turchi hanno battuto 3-0 la Lokomotiv, mentre i lusitani hanno pareggiato contro lo Schalke 04. All'Estádio do Dragão di Oporto sarà match vero. Nessun precedente tra le due squadre. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'inglese Oliver.

COME ARRIVA IL PORTO - Due vittorie di fila per i lusitani in campionato senza subire reti. Nelle ultime cinque gare solo una sconfitta, in casa, contro il Vitoria. Sarà 4-2-3-1 con Casillas in porta, Maxi e Alex Telles esterni, Felipe e Militao in mezzo. Herrera e Danilo in mediana, Otavio, Brahimi e Oliver sulla trequarti, Marenga centravanti. Indisponibile Aboubakar, in dubbio Bazoer.

COME ARRIVA IL GALATASARAY - Rendimento altalentante in campionato per i turchi: 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate. Nell'ultimo turno successo di misura contro il Buyuksehir. Sarà 4-3-3 con Muslera tra i pali, Mariano, Maicon, Serdar Aziz e Nagatomo in difesa. Fernando, Donk e Belhanda in mediana. Feghouli, Onyekuru e Rodrigues in attacco. Indisponibili Ndiaye per squalifica e Emre Akbala per infortunio. In dubbio Derdiyok.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-2-3-1): Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Herrera, Danilo, Otávio, Brahimi, Óliver; Marega. Allenatore: Sérgio Conceição

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo; Fernando, Donk, Belhanda; Feghouli, Onyekuru, Rodrigues. Allenatore: Fatih Terim

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)