Le probabili formazioni di Porto-Schalke 04 - Sfida per il primato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Porto e lo Schalke 04 si affontano al "Do Dragao" nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ai lusitani basta un punto per passare il turno, mentre ai tedeschi, per accedere con un turno d'anticipo agli ottavi, serve ottenere un risultato positivo e sperare in un passo falso del Galatasaray che affontrerà la Lokomotiv Mosca (già eliminata). Sono cinque i precedenti tra le due squadre: 1 vittoria per il Porto, 2 pareggi e 2 vittorie per lo Schalke 04. All'andata, a Gelsenkirchen, è finita 1-1 (rete di Embolo e Otavio). Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il rumeno Hategan.

COME ARRIVA IL PORTO - Cinque vittorie nelle ultime cinque gare per il Porto. La squadra lusitana è in formissima e ha subito solo un gol (dalla Lokomotiv) in questo filotto di gare. Sarà 4-3-3 per la formazione diretta da Conceicao con Casillas in porta, Maxi e Telles esterni, Felipe e Militao centrali. Herrera, Danilo e Oliver in mezzo. Brahimi, Otavio e Marega in attacco. Out Aboubakar per un problema al ginocchio.

COME ARRIVA LO SCHALKE 04 - Quattro vittorie e una sola sconfitte nelle ultime cinque uscite per i tedeschi: vittorie anche in Champions e Coppa di Germania. Contro il Porto sarà 3-5-2 con Burgstaller e Skrzybski in attacco. Out Embolo, Teuchert e Utch.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Herrera, Danilo, Óliver; Brahimi, Otávio, Marega. All. Conceicao.

SCHALKE 04 (3-5-2): Fährmann; Stambouli, Naldo, Nastasić; Caligiuri, Mascarell, Schöpf, Bentaleb, Harit; Burgstaller, Skrzybski. All. Tedesco.

ARBITRO: Hategan (Romania)