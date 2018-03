Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Perugia - Diamanti dalla panchina

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

Entrambe alle prese con una partita in meno, due tra le tante partite rinviate nello scorso turno infrasettimanale, Pro Vercelli e Perugia proveranno a mascherare la loro classifica con una vittoria al termine della contesa. I piemontesi, in particolare, hanno un disperato bisogno della vittoria alla luce della pessima situazione di classifica, che, se il campionato finisse oggi, li vedrebbe retrocessi direttamente in terza serie. Gli umbri invece vogliono provare a giocarsi le loro carte per la zona playoff, e per farlo serve vincere gare come questa.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Nel suo 3-5-2 Grassadonia affida la porta a Pigliacelli, e davanti a lui alla stessa linea difensiva della scorsa: Konaté, Bergamelli e Gozzi. Ghiglione, in ballottaggio con Berra, a destra e Mammarella a sinistra giocano a tutta fascia. In mezzo torna Vives da playmaker, mentre accanto a lui ecco le mezzali Castiglia e Paghera. Davanti sicuro del posto Reginaldo, accanto a lui uno tra Raicevic e Morra. Favorito il secondo.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Anche Breda ormai ha trovato le sue certezze nel 3-5-2. In porta Leali, davanti a lui si potrebbe rivedere Dellafiore accanto a Volta e Del Prete. Sulle fasce confermati Mustacchio e Pajac, al centro si potrebbe rivedere dal 1' il baby talento Kouan accanto al play Colombatto e a Bandinelli. In attacco giocano i soliti Cerri e Di Carmine. Possibile anche l'uso di un 3-4-1-2 con Buonaiuto trequartista, ed eventualmente il subentro a gara in corsa di Diamanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Konaté, Bergamelli, Gozzi; Ghiglione, Castiglia, Vives, Paghera, Mammarella; Morra, Reginaldo. A disposizione: Gilardi, Marcone, Berra, Alcibiade, Jidayi, Altobelli, Bifulco, Ivan, Da Silva, Pugliese, Kanouté, Raicevic. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Del Prete; Mustacchio, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Germoni, Belmonte, Magnani, Gonzalez, Bianco, Gustafson, Buonaiuto, Diamanti, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.