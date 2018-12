Le probabili formazioni di Real Madrid-Cska - Solari lancia Ceballos dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid, già sicuro della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, affronta il Cska di Mosca che, al contrario, è già certo non poter raggiungere il traguardo del passaggio del turno, che vedrà come seconda classificata la Roma di Di Francesco. I russi, però, hanno un secondo obiettivo da raggiungere, ovvero il terzo posto e l’accesso in Europa League. La situazione, al momento, vede i ragazzi di Goncharenko a pari punti con il Viktoria Plzen, serve una vittoria e sperare di fare più punti perché, in caso di arrivato alla fine dei 90’ minuti a pari punti con gli ucraini, sarebbero proprio questi ultimi a passare.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Come detti, già tutto fatto per i blancos in questa fase a gironi. Primo posto ipotecato, quella di stasera potrebbe essere l’occasione per vedere qualche volto poco noto in campo, cosi Solari potrebbe dare modo a chi gioca meno di trovare minutaggio anche in Champions. Spazio dunque al 4-3-3, con Ceballos e Llorente che dovrebbero partire dal primo minuto a comporre il trio di centrocampo, mentre in avanti saranno confermati Bale e Benzema. Assenti Diaz, Kroos e Nacho per infortunio.

COME ARRIVA IL CKSA - Per i russi quella di stasera può essere una sfida cruciale, vista l’importante dei tre punti per l’approdo in Europa League. Rendimento altalenante per il Cska che nelle ultime nove partite ha raccolto soltanto tre vittorie, ed in campionato sono quattro i punti di ritardo dallo Zenit capolista. Goncharenko dovrebbe affidarsi al 5-4-1 con Chalov unica punta, mentre Vlasic ed Oblyakov agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Llorente, Modrić, Ceballos; Vázquez, Benzema, Bale. A disposizione: Casilla, Javi Sanchez, Junior, Valverde, Asensio. Allenatore: Solari.

CSKA Mosca (5-4-1): Akinfeev; Fernandes, Nababkin, Becão, Magnússon, Schennikov; Vlašić, Bistrovic, Sigurdsson, Oblyakov; Chalov. A disposizione: Pomazun, Kuchaev, Gordyushenko, Efremov, Bijol, Nishimura. Allenatore: Goncharenko.