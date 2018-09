Le probabili formazioni di Real-Roma - Dubbio Isco, Nzonzi con De Rossi

Su TMW la cronaca del match, le pagelle e le voci dei protagonisti

L’avversario peggiore in uno dei momenti peggiori. La Roma, per molti la delusione di questo avvio di stagione, fa visita al Real Madrid nella prima giornata del gruppo G di Champions League (Viktoria Plzen-CSKA Mosca è l’altra gara del girone). Affrontare i ‘Blancos’ è sempre complicato, figuriamoci in questo periodo così delicato per i giallorossi, che non vincono da ormai un mese (18 agosto contro il Torino) e sono al centro di tante critiche. A Trigoria sicuramente avrebbero preferito incontrare un’altra squadra, ma giocare contro i Campioni in carica può avere anche dei risvolti positivi: una buona prestazione al Bernabeu aiuterebbe non poco i ragazzi di Di Francesco a sbloccarsi mentalmente, dando allo spogliatoio un’importante iniezione di fiducia. Il bilancio dei confronti in Spagna è perfettamente in equilibrio con due vittorie del Real, un pareggio e due successi della Roma, l’ultimo datato marzo 2008. Aggiungendo però le gare dell’Olimpico, il dato penderebbe in favore degli spagnoli (6 vittorie totali). Fischio d’inizio alle ore 21.00, arbitrerà l’olandese Kuipers.



COME ARRIVA IL REAL - Indipendentemente dal risultato, Real-Roma verrà ricordata come la prima gara di Champions dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. “Ora è il passato e non possiamo vivere nel passato. È stato difficile colmare il suo vuoto ma ci siamo riusciti”, ha dichiarato in conferenza stampa Sergio Ramos, che giocherà al centro della difesa insieme a Varane, con Carvajal a destra e Marcelo a sinistra. Rispetto al 4-3-3 utilizzato da Lopetegui nel pareggio in terra basca contro il Bilbao nel fine settimana ci sarà sicuramente un cambio nei tre di centrocampo: Casemiro per Ceballos. Davanti Isco e Asensio si giocano l’ultima maglia a disposizione nel tridente completato da Bale e Benzema. In porta dovrebbe esserci Navas e non Courtois.

COME ARRIVA LA ROMA - Sono giorni difficili per la Roma, reduce in ordine cronologico dal 2-2 contro il Chievo, dalla sconfitta contro il Milan e dal pareggio contro l’Atalanta. La società è messa sotto accusa dalla piazza per alcune decisioni in sede di mercato, mentre a mister Di Francesco viene imputata la mancanza di gioco oltre ad alcune scelte di formazione. "Serve più solidità" ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico, che andrà sul sicuro e schiererà un 4-2-3-1 con De Rossi e Nzonzi a fare da cerniera in mezzo al campo con Cristante dietro Dzeko: Under, in vantaggio su Schick, ed El Shaarawy saranno gli esterni. Non convocati Pastore (problema al polpaccio destro), Coric e Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Asensjo.

A disposizione: Navas, Fernandez, Odriozola, Ceballos, Asensio, Diaz, Vazquez Allenatore: Lopetegui.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Cristante, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Marcano, Santon, Pellegrini, Kluivert, Schick, Perotti Allenatore: Di Francesco.