Le probabili formazioni di Roma-Atalanta - Pastore confermato

Fischio d'inizio domani alle 20.30.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

l ritorno della Roma all’Olimpico. L’esordio dei tanti acquisti estivi giallorossi (12) davanti ai propri tifosi. L’emozione per Cristante di trovarsi contro la sua ex Dea. E una squadra, l’Atalanta, chiamata all’ennesima prova di maturità. Questi e molti altri sono i temi del posticipo della 2° giornata di Serie A in programma lunedì alle 20.30. Settimana molto tranquilla per la Roma, reduce dalla vittoria in extremis in casa del Torino. Più vivace, invece, quella dell'Atalanta che giovedì ha pareggiato 0-0 contro il Copenhagen nell’andata dell’ultimo turno di qualificazione per l’Europa League: giovedì ci sarà il ritorno in Danimarca. Dando un’occhiata alle statistiche e ai precedenti, l'undici di Di Francesco parte favorio sulla carta, con 57 successi ottenuti su 124 partite contro i nerazzurri (39 pareggi e 28 sconfitte). Ma guai a sottovalutare la formazione di Gasperini, che negli ultimi anni all’Olimpico ha sempre fatto bene tanto che non perde nella Capitale dal 12 aprile 2014 (3-1). L’arbitro del match sarà il sig. Fabbri, con Di Bello al VAR.



COME ARRIVA LA ROMA - Dopo la vittoria all’esordio contro il Torino (0-1), in casa giallorossa si è vissuta una settimana molto tranquilla, con Di Francesco che ha potuto lavorare meglio sulla condizione fisica di quei giocatori ancora un po’ in ritardo. Rispetto a sette giorni fa, verrà confermato in blocco il reparto difensivo del 4-3-3, con Olsen ovviamente tra i pali. Nzonzi non è ancora al top, dunque spazio a De Rossi in cabina di regia con Pastore e Cristante (in vantaggio su Strootman) a completare il terzetto di centrocampo. Davanti la sorpresa potrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Kluivert, il cui ingresso contro i granata si è rivelato decisivo. A farne le spese dovrebbe essere El Shaarawy, con Under e Dzeko a completare il tridente. Migliora la forma di Luca Pellegrini e Perotti: potrebbero tornare tra i convocati.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Dopo un super inizio di stagione, sia a livello europeo che in Italia con la vittoria per 4-0 sul Frosinone, giovedì l’Atalanta ha pareggiato 0-0 con il Copenhagen rimandando il discorso qualificazione in Europa League a giovedì prossimo. Vista l’importanza della posta in palio in Danimarca, è lecito aspettarsi da Gasperini un mini turnover contro la Roma. In difesa riposerà uno tra Toloi e Masiello, con Djimsiti e Mancini che formeranno il terzetto difensivo del 3-4-1-2. Sulle corsie esterne Castagne e Adnan proveranno fino alla fine ad insidiare i due titolari, Hateboer e Gosens, che rimangono ancora in vantaggio, mentre De Roon e Freuler verranno confermati in mezzo. Pasalic sarà il trequartista, con Gomez e Zapata davanti. Out Palomino, Ilicic e l’ex Tumminello.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Karsdorp, Juan Jesus, Luca Pellegrini, Strootman, Lorenzo Pellegrini, Nzonzi, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

A disposizione: Berisha, Rossi, Masiello, Castagne, Pessina, Valzania, Reca, Adnan, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.