Le probabili formazioni di Roma-Chievo - Dzeko sfida Stepinski

La domenica di Serie A partirà alle 12.30 con il primo lunch-match della stagione: in campo Roma e ChievoVerona, due squadre affamate di punti dopo una partenza non proprio esaltante. Eusebio Di Francesco, tecnico dei giallorossi, non si fida dei clivensi: "E' una squadra abituata a stare in Serie A, vorrà venire qua per portare via un risultato positivo ma noi non possiamo che pensare al successo. E' la partita più delicata del mini-ciclo di tre gare, dovrà dire tanto anche a me".

I tre punti di penalizzazione inflitti alla squadra di D’Anna hanno creato un po’ di sconforto in casa gialloblù ed uno sgambetto ai capitolini sarebbe l’occasione giusta per ripartire con entusiasmo: “La Roma è una squadra – ammette l’allenatore - che offende in sette-otto giocatori insieme, qualche spazio te lo concede. Dovremo essere bravi a coprire gli spazi e a sfruttare quelli che ci lasceranno".

A dirigere l'incontro sarà il 44enne Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.

COME ARRIVA LA ROMA - Florenzi, come De Rossi, è recuperato e a differenza del capitano giallorosso partirà dal 1’ nella difesa a quattro composta anche da Manolas, Fazio e Kolarov. Chiavi del centrocampo nelle mani di Nzonzi, a cui spetterà il compito di proteggere la retroguardia dagli attacchi per vie centrali; le altre due maglie, invece, dovrebbero spettare a Pellegrini e Cristante. In attacco ballottaggio Kluivert-Under, poi Dzeko ed El Shaarawy.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - Cacciatore, Djordjevic e Cesar non faranno parte della spedizione romana causa infortunio. Per il resto non ci saranno grandi novità nello scacchiere tattico di mister D'Anna, che in avanti si affida alle qualità di Birsa e Giaccherini a sostegno di Stepinski. A centrocampo Radovanovic sarà il play-maker, mentre Rigoni ed Obi più di Hetemaj a completare il reparto. In difesa, infine, spazio a Tomovic, Rossettini, Barba e Jaroszynski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Fuzato, Mirante, Marcano, Karsdorp, Juan Jesus, Florenzi, Lu. Pellegrini, Santon, De Rossi, Coric, Zaniolo, Under, Perotti, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. A disposizione: Semper, Seculin, Depaoli, Bani, Tanasijevic, Kiyine, Grubac, Meggiorini, Pucciarelli, Leris, Pellissier. Allenatore: Lorenzo D’Anna.