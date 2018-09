Le probabili formazioni di Roma-Chievo - Nzonzi e Birsa dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Sarà la sfida tra Roma e ChievoVerona ad aprire la domenica di Serie A con il lunch-match. I giallorossi non sono partiti benissimo in questa stagione – una vittoria, quella all’esordio col Torino, il pareggio con l’Atalanta e la sconfitta prima della sosta – e per non perdere terreno dalle rivali sono obbligati a vincere. Stessa condizione anche per il Chievo, fin qui sconfitto due volte e con un solo punto conquistato sul campo, poi cancellato a causa della penalizzazione di tre punti inflitta dalla FIGC.

Precedenti piuttosto confortanti all’Olimpico per la squadra di Eusebio Di Francesco: negli ultimi nove incroci, infatti, sono arrivate ben otto vittorie; l’ultima sconfitta, invece, risale alla stagione 2012/2013 con la rete targata Thereau al 90’.

COME ARRIVA LA ROMA - Leggero turnover con vista Champions per i capitolini. Di Francesco torna al 4-3-3 e lascia a riposo Pastore: a centrocampo spazio a Cristante e Pellegrini ai lati dell’intoccabile Nzonzi. Diversi cambi anche nel tridente offensivo: possibile maglia da titolare per Kluivert nel tridente che vedrà dal 1’ Dzeko ed El Shaarawy. Avanti ad Olsen, infine, agirà la difesa a quattro formata da Karsdorp, Manolas, Fazio e Kolarov.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - D’Anna proverà lo sgambetto ad una Roma partita a rilento per cancellare immediatamente di cancellare il segno meno in classifica. Classico “albero di Natale” per il tecnico gialloblù, che si affiderà alla qualità di Birsa e Giaccherini alle spalle di Stepinski. Radovanovic perno del centrocampo, con Rigoni ed Obi ai suoi lati. In difesa, infine, spazio a Tomovic, Rossettini (in ballottaggio con Bani), Barba e Jaroszynski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Fuzato, Mirante, Marcano, Juan Jesus, Florenzi, Lu. Pellegrini, Santon, De Rossi, Coric, Zaniolo, Under, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. A disposizione: Semper, Seculin, Depaoli, Bani, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Meggiorini, Pucciarelli, Leris, Pellissier, Djordjevic. Allenatore: Lorenzo D’Anna.