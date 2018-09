Le probabili formazioni di Roma-Frosinone - Due sorprese per Di Fra

Roma-Frosinone alle 21.00. Su TMW la cronaca testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

Una sfida spartiacque. Novanta minuti da vivere tutto d’un fiato, con la consapevolezza che il verdetto dell’Olimpico, nonostante siamo soltanto al 6° capitolo di A, potrebbe essere già decisivo. Da una parte la Roma, in piena di crisi di risultati, gioco e spogliatoio. Dall’altra il Frosinone, ancora a secco di vittorie e di gol in questo campionato. Da un estremo all’altro: un successo per tornare a correre, una sconfitta per sprofondare ancora di più nelle difficoltà. Il lupo giallorosso contro quello gialloblù, in un derby laziale che ha visto sempre trionfare la Roma nei due unici precedenti, risalenti alla stagione 2015-2016. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.00, l’arbitro sarà sig. Di Bello.

COME ARRIVA LA ROMA - “Sono disgustato”. Il commento del presidente Pallotta, dopo il ko di Bologna (2-0), è emblematico e riassume a pieno la situazione. Da domenica sera è scattato a Trigoria il ritiro punitivo per i giallorossi, che non vincono dal 18 agosto (all’esordio contro il Torino). “Quando le cose non vanno bene il nervosismo c’è sempre, ma ci stiamo compattando”. Ieri Di Francesco ha provato ad abbassare la pressione sulla sua Roma, che domani scenderà in campo con il 4-3-3. Davanti ad Olsen ci sarà Kolarov a sinistra, mentre a sorpresa a destra potrebbe giocare Santon, provato nella rifinitura al posto di Florenzi, che rimane in corsa per una maglia da titolare. A centrocampo riposerà De Rossi (sabato c’è il derby) per fare spazio a Nzonzi con Pastore e Pellegrini - in vantaggio su Cristante - ai suoi lati. Un'altra grande novità riguarda l'attacco con Schick in campo dal 1' e Dzeko inizialmente in panchina. Non convocato Perotti per un problema al flessore.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Zero vittorie e zero gol in cinque giornate di A. Il dato, impietoso, è molto preoccupante per il Frosinone, che nel posticipo dell’ultimo turno ha reso la vita difficile alla Juventus, resistendo con orgoglio e concentrazione fino a cinque minuti dal triplice fischio. Passi avanti rispetto al disastroso 0-5 contro la Sampdoria di dieci giorni fa. “Dobbiamo essere sempre così”, ha dichiarato il tecnico Longo, che contro la Roma cambierà due o tre giocatori nel suo 3-5-2. Capuano non è al meglio, dunque ipotizzabile l’impiego di Brighenti con Goldaniga e Salamon nel terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Crisetig e Cassata, con Chibsah a completare la linea mediana: Maiello si è infortunato e non sarà a disposizione, così come Gori. Davanti la coppia Campbell-Perica: Ciofani non ha ancora il ritmo partita. Out anche Paganini e Dionisi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Pastore; Under, Schick, El Shaarawy.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Cristante, Florenzi, De Rossi, Zaniolo, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Crisetig, Molinaro; Campbell, Perica.

A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Beghetto, Krajnc, Capuano, Vloet, Halffredsson, Soddimo, Ghiglione, Ciano, Pinamonti, Ciofani.

Allenatore:Moreno Longo.