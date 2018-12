Le probabili formazioni di Roma-Genoa - Giallorossi a caccia dei tre punti

Fischio d'inizio domani sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornare a sorridere. Un solo obiettivo per due squadre, ma soltanto tre punti in palio. La Roma accoglie il Genoa nel posticipo della sedicesima giornata di serie A. Morale, classifica, ambiente: entrambe le compagini hanno voglia di trovare la vittoria proprio per questi motivi. I giallorossi non vincono da cinque partite, l'ultimo successo risale praticamente ad un mese fa contro la Sampdoria. Le polemiche post Cagliari hanno raggiunto la squadra a Plzen, questo match sarà l'ultimatum per Di Francesco. Non è ufficiale, ma da Trigoria filtrano sensazioni negative. I rossoblù sono qualche passo avanti dal punto di vista dei cambi, ma nel calcio contano i risultati. E l'ex Prandelli (giallorosso per poche settimane), cercherà di piazzare il colpaccio all'Olimpico.

COME ARRIVA LA ROMA – Corsi e ricorsi storici. In pochi ricorderanno una sfida che fu il punto di rottura tra giallorossi e Garcia. Ma nonostante il 2-0 di quel 20 dicembre 2016, l'esonero arrivò poche settimane più tardi. I rossoblù, ancora una volta, potranno segnare un punto di rottura tra il tecnico e la società, i rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini. L'unico obiettivo di Di Francesco è la vittoria e come in quel caso i tre punti potrebbero non bastare. Ma comunque l'attuale tecnico giallorosso deve pensare al campo e ai 90' che potrebbero decidere il suo futuro: assenti Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko, De Rossi potrebbe rientrare in gruppo. L'unica certezza sarà il modulo, con Olsen in porta. Confermata in blocco la difesa di Cagliari, con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Cristante e Nzonzi in mediana, con Under sulla sinistra. Zaniolo e Pastore si giocano un posto dietro a Schick, con il numero 22 favorito sull'ex PSG. Perotti, rientrato da pochissimo, insedierà Kluivert sulla sinistra.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa 3.0 è pronto a scendere in campo alla guida di mister Prandelli. Dopo varie vicissitudini, i rossoblù sono pronti per intraprendere il loro cammino. L'esordio con pareggio non ha allontanato la crisi, ma comunque è un buon passo in avanti. Il Grifone deve sistemare qualcosa dal punto di vista caratteriale: torna Romulo, ma non ci sarà Criscito dopo il rosso diretto. Assente anche Mazzitelli, ci sono diversi dubbi sul modulo. In caso di 3-5-2 la formazione è quasi fatta, con Radu in porta e Biraschi, Romero e Zukanovic sulla linea difensiva. Sandro in cabina di regia, con Hiljemark e Bessa a supporto. Corsie affidate a Romulo e Lazovic, con Piatek e Kouamé in attacco. Rimane l'incognita Pandev: se il macedone scenderà in campo dal 1', Romulo potrebbe abbassarsi in difesa, con l'ex Lazio tra le linee.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Juan Jesus, Marcano, Luca Pellegrini, Karsdorp, Pastore, De Rossi, Coric, Perotti.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

A disposizione: Marchetti, Spolli, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira, Gunter, Rolon, Miguel Veloso, Omeonga, Favilli, Pandev, Medeiros.

Allenatore: Cesare Prandelli