Le probabili formazioni di Roma-Liverpool - Schick e Under per un posto

Fischio d'inizio alle ore 20,45. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma di Eusebio Di Francesco è chiamata all'impresa, dopo il 5-2 subito nella semifinale d'andata di Champions ad Anfield dal Liverpool. Ancora una volta, come con il Barcellona, servirà un 3-0 in casa per cercare di ribaltare una situazione che sembra ormai compromessa. Non ci sarà nulla da perdere per i giallorossi, che in fondo hanno già vissuto un torneo di molto al di sopra rispetto alle ambizioni di partenza. Ma in casa romanista ci hanno preso gusto nel sognare, e la speranza è che l'Olimpico possa rappresentare una sorta di uomo in più ad accompagnare l'azione di Dzeko e compagni. Un po' come successo col Barcellona, appunto.

COME ARRIVA LA ROMA - Di Francesco deve fare a meno di Perotti e anche dell'olandese Strootman, che non è riuscito a recuperare. La sensazione è che la Roma scenderà in campo, almeno in partenza, con il 4-3-3. Davanti ad Alisson ecco allora la linea a quattro dei titolari: da destra a sinistra Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo capitan De Rossi e Nainggolan sono due certezze: il dubbio è su Pellegrini, che però dovrebbe partire dal 1'. Se dovesse esserci Gonalons possibile invece il 4-2-3-1. Davanti ci sono Dzeko di punta ed El Shaarawy a sinistra. Schick favorito su Under per la casella di destra.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Klopp recupera anche Mané ed arriva alla partita dell'Olimpico con davvero nessun dubbio di formazione, o quasi. In porta il tedescone Karius, difeso dai due terzini Alexander-Arnold a destra, insidiato però da Clyne, e Robertson a sinistra e dai due centrali Lovren - Van Dijk. Al centro non ci sarà ovviamente Oxlade-Chamberlain, uscito dopo pochi minuti nella gara d'andata a causa della rottura del crociato: nella mediana dei Reds ecco allora l'olandese Wijnaldum, delizioso all'andata, assieme a Henderson e Milner. Davanti i soliti tre: a destra l'ex e mattatore Salah, al centro Firmino e a sinistra, come detto, Mané.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Bruno Peres, Gonalons, Gerson, El Shaarawy, Antonucci.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

A disposizione: Mignolet, Klavan, Clyne, Moreno, Gomez, Ings, Solanke.

Allenatore: Jurgen Klopp.