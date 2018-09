Le probabili formazioni di Salernitana-Ascoli - Colantuono fa turnover

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non solo Serie A, anche in B è il momento del turno infrasettimanale. Non ci si ferma, si continua dritti spediti fino al raggiungimento degli obiettivi. Una salvezza tranquilla per Salernitana e Ascoli, che stasera all'Arechi si sfideranno nel match valevole per la quinta giornata di campionato. Un andamento simile, fin qui, non completamente negativo, ma sicuramente migliorabile. Appuntamento alle 21.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Duro, durissimo da digerire l'ultimo k.o. per la Salernitana. Quando perdi un derby, il morale ti s'abbassa sempre fin sotto ai tacchi. Ma quando lo perdi con un nettissimo 4-0, contro il Benevento, allora ripartire è dura. Ma motivi da cui riprendere la cosa ce ne sono. Basta ricordare il precedente 3-0 rifilato al Padova, la miglior prova stagionale. Il pubblico dell'Arechi sarà pronto a spingere. "Possibilità novità di formazione", ha annunciato Stefano Colantuono in conferenza stampa. E possibile - aggiungiamo noi - anche un cambio di modulo. Con un po' d turnover, chiaramente. Dovrebbero infatti esserci chance per Di Gennaro ad agire sulla trequarti, così come Migliorini, che però è in ballottaggio con Perticone. Sarà 4-3-1-2, con Di Tacchio che non dovrebbe essere coinvolto dalle rotazioni e quindi titolare come schermo di centrocampo. Solo Bernardini e Rosina sono out, per il resto la possibilità di scegliere c'è. E Colantuono si divertirà a farlo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - A questa partita arriva sicuramente meglio l'Ascoli, che alla terza partita del suo campionato ha trovato il suo primo successo. Di misura, un 1-0 contro il Lecce che però ha dato tanto entusiasmo all'ambiente. E adesso non bisogna fermarsi. La prima trasferta, a Perugia, è andata malino, ma l'avversario era abbastanza impegnativo. Oggi pure, ma sicuramente di meno. Per quanto riguarda la formazione, mister Vivarini dovrà fare a meno degli infortunati Carpani, Ngombo, Ingrosso e Coly. Così come probabilmente di Lanni, convocato ma ai box per un problema rimediato con il Lecce. Il modulo sarà speculare, 4-3-1-2, ma qualche dubbio di formazione ancora c'è. Come il ballottaggio tra Valentini e Padella al centro della difesa, o quello tra Casarini e Troiano in mediana. In attacco dovrebbero esserci Ninkovic e Ardemagni.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-1-2): Micai; Casasola, Migliorini, Schiavi, Gigliotti; Akpa Akpro, Di Tacchio, Palumbo; Di Gennaro; Djuric, Bocalon. A disposizione: Vannucchi, Vitale, Pucino, Mantovani, Perticone, Castiglia, Odjer, A. Anderson, Bellomo, Mazzarani, Bocalon, Jallow. Allenatore: Colantuono

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Frattesi, Casarini, Cavion; Baldini; Ninkovic, Ardemagni. A disposizione: Lanni, Bacci, Padella, De Santis, Quaranta, Troiano, Addae, Zebli, Kupisz, Beretta, Ganz, Rosseti. Allenatore: Vivarini