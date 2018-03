Le probabili formazioni di Salernitana-Avellino - Bocalon sfida Ardemagni

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Riccardo Bocalon

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La trentesima giornata del campionato di Serie B offre un posticipo domenicale da non perdere. Allo stadio "Arechi" si affronteranno Salernitana ed Avellino in un derby sempre sentitissimo da ambo le parti. All'andata i granata si imposero per 3-2 con una rimonta ormai storica che grida ancora vendetta su sponda irpina. Sarà anche una sfida importante in chiave salvezza con le due formazioni campane a quota 34 anche se i lupi devono recuperare la gara col Bari. La partita sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione arbitrale di Bologna. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo ed Enrico Caliari di Legnago. Il quarto uomo invece sarà Luigi Carella di Bari.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Colantuono recupera Ricci a centrocampo dove ha problemi di abbondanza. Ad ogni modo il tecnico granata non dovrebbe stravolgere la formazione che ha vinto ad Ascoli inserendo proprio l'ex Perugia in mediana al posto di Signorelli. Conferme per Kiyine e Di Roberto, Tuia dovrebbe ancora una volta essere preferito a Mantovani.

COME ARRIVA L'AVELLINO - Novellino recupera Castaldo che si accomoderà in panchina; ancora indisponibile Cabezas, saranno regolarmente della partita Lezzerini e Rizzato mentre non ci sarà D'Angelo per squalifica. In attacco fiducia ad Ardemagni con il trio composto da Molina, Gavazzi e Bidaoui a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3) : Radunovic; Casasola, Tuia, Schiavi, Pucino; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati.A disposizione: Adamonis, Vitale, Asmah, Monaco, Popescu, Mantovani, Signorelli, Della Rocca, Zito, Odjer, Rosina, Palombi. Allenatore: Stefano Colantuono.

AVELLINO (4-2-3-1) : Lezzerini; Ngawa, Morero, Kresic, Rizzato; De Risio, Di Tacchio; Molina, Gavazzi, Bidaoui; Ardemagni.A disposizione: Casadei, Falasco, Marchizza, Migliorini, Pecorini, Laverone, Wilmots, Evangelista, Asencio, Mentana, Castaldo. Allenatore: Walter Novellino.