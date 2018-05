Le probabili formazioni di Salernitana-Entella - Sprocati e La Mantia ok

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Mattia Sprocati

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nella quarantesima giornata del campionato di Serie B all'Arechi si affrontano Salernitana e Virtus Entella in una gara che potrebbe dire molto in chiave salvezza. Per i campani la matematica è ad un passo, per i liguri invece sarà necessario fare risultato, ragion per cui i granata saranno giudici in tal senso. La partita sarà diretta dal Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Maurizio De Troia di Termoli e Gianluca Sechi di Sassari. Il quarto uomo invece sarà Daniele De Santis di Lecce.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Dopo la buona prova di Perugia, Stefano Colantuono conferma la difesa a tre sacrificando Mantovani in difesa. A centrocampo out Odjer per una sindrome influenzale; a centrocampo spazio all'inedita coppia Minala-Akpa Akpro con Casasola e Vitale sulle corsie laterali. In attacco invece spazio a Rosina, Bocalon e Sprocati..

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA- Aglietti deve fare a meno degli squalificati Icardi e Gatto, quest'ultimo ex di turno. Il tecnico cambierà qualcosa rispetto all'ultima partita, torneranno dal 1' sia Belli che La Mantia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-3) : Radunovic; Tuia, Schiavi, Monaco; Casasola, Minala, Akpa Akpro, Vitale; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disposizione: Russo, Asmah, Popescu, Mantovani, Kiyine, Odjer, Signorelli, Ricci, Di Roberto, Palombi, Orlando, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) : Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti; Belli, Troiano, Acampora, Crimi, Aliji; De Luca, La Mantia. A disposizione: Paroni, Massolo, De Santis, Brivio, Aramu, Nizzetto, Ardizzone, Eramo, Llullaku, Currarino. Allenatore: Alfredo Aglietti.