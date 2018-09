Le probabili formazioni di Salernitana-Padova – Dubbi per Colantuono e Bisoli

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vincere e tornare a sorridere. La Salernitana accoglie il Padova nella terza giornata di serie B. I padroni di casa sono ancora a secco dei tre punti, ora è arrivato il momento di iniziare a vincere. I veneti hanno iniziato nel migliore dei modi questa stagione, ma per vincere su un campo difficile bisogna assolutamente compiere una mezza impresa.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Due pareggi nelle prime due partite. In casa deve ancora arrivare il gol, dunque gli obiettivi per la squadra di Colantuono saranno ben due: vincere e sbloccarsi anche tra le mura amiche. I padroni di casa potrebbero schierare il 3-5-2, con Micai in porta. Perticone, Schiavi e Migliorini andranno in difesa, mentre i tre di centrocampo dovrebbero essere Akpa, Di Gennaro e Castiglia. Casasola e Vitale andranno sulle corsie esterne. Pochi dubbi sul pacchetto offensivo, Jallow e Djuric dovrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL PADOVA – I veneti hanno pareggiato contro il Verona e vinto contro il Venezia, due avversari per niente semplici. Ora la squadra di Bisoli è chiamata ad un'altra impresa su un campo non semplice. Dubbi sul modulo, ma a quanto pare il 3-4-3 dovrebbe essere quello di partenza. Merelli va in porta, con Ravanelli, Capelli e Trevisan in difesa. Cappelletti e Pulzetti andranno in cabina di regia, con Salviato e Contessa sugli esterni. Bonazzoli unica punta, con Clemenza e Capello a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Migliorini; Casasola, Akpa, Di Gennaro, Castiglia, Vitale; Jallow, Djuric. A disposizione: Lazzari, Vannucchi, D.Anderson, Gigliotti, Mantovani, Pucino, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, A. Anderson, Bocalon, Orlando, Vuletich. Allenatore: Stefano Colantuono

PADOVA (3-4-3): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Cappelletti, Pulzetti, Contessa; Clemenza, Bonazzoli, Capello. A disposizione: Favaro, Perisan, Ceccaroni, Vogliacco, Zambataro, Belingheri, Broh, Della Rocca, Mandorlini, Sarno, Guidone, Marcandella, Minesso. Allenatore: Pierpaolo Bisoli