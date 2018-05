Le probabili formazioni di Salernitana-Palermo - Akpa e Moreo dal 1'

Fischio d'inizio alle 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Ultimo atto della regular season allo stadio "Arechi" tra Salernitana e Palermo. Una partita che ha poco da dire in termini di classifica ai campani, già salvi da due settimane, mentre i rosanero sperano almeno di migliorare la loro posizione nei play-off con il sogno promozione diretta ancora possibile. La partita sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della sezione arbitrale di Firenze. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Borzomì di Torino e Marco Chiocchi di Foligno. Il quarto uomo invece sarà Luigi Carella di Bari.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Per gli ultimi 90' della stagione, Stefano Colantuono torna alla difesa a 4. Ancora out Zito ed Adamonis, in avanti Rosina non è al top ma dovrebbe comunque agire nel ruolo di trequartista alle spalle di Bocalon e Sprocati. A centrocampo ancora dal 1' Akpa Akpro, sperano di entrare a gara in corso Orlando ed i giovani convocati da Colantuono.

COME ARRIVA IL PALERMO - Solo panchina per Coronado, neanche convocati Nestorovski e Bellusci. In attacco dunque chance per Moreo al fianco di La Gumina con Trajkovski a supporto. In mediana invece spazio a Gnahoré.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-1-2) : Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Popescu; Minala, Ricci, Akpa Akpro; Rosina; Bocalon, Sprocati.A disposizione: Iliadis, Mantovani, Novella, Schiavi, Vitale, Gaeta, Odjer, Signorelli, Di Roberto, Orlando, Palombi, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.

PALERMO (4-3-1-2) : Pomini, Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami, Gnahoré, Jajalo, Chochev, Trajkovski, La Gumina, Moreo. A disposizione: Guddo, Maniero, Accardi, Fiore, Ingegneri, Szyminski, Fiordilino, Murawski, Balogh, Coronado. Allenatore: Roberto Stellone.