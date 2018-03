Le probabili formazioni di Salernitana-Parma - Rosina e Calaiò dal 1'

Fischio d'inizio alle 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Alessandro Rosina

© foto di Federico Gaetano

Neanche il tempo di archiviare la ventisettesima giornata che la Serie B torna subito in campo con il turno infrasettimanale. La ventottesima giornata apre i battenti questa sera allo stadio Arechi con la sfida tra Salernitana e Parma, due compagini dagli obiettivi diversi ma accomunate dalla stessa fame di punti. Nell'ultima giornata i campani hanno perso 3-0 a La Spezia ed ora Colantuono non può più sbagliare. Pareggio interno col Venezia per i ducali di D'Aversa la ci panchina è tutt'altro che sicura. La partita sarà diretta da Riccardo Pinzani della sezione arbitrale di Empoli. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Chiocchi di Foligno ed Alessandro Cipressa di Lecce. Il quarto uomo invece sarà Antonello Balice di Termoli.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Nessuna nuova defezione per Colantuono che però è pronto a rivoluzionare l'undici schierato a La Spezia: si torna al 3-4-3 con Sprocati e Rosina dal 1' nel tridente completato da Palombi. In difesa si rivedrà Schiavi al posto di Tuia mentre sulla linea mediana potrebbero essere sacrificati sia Minala che Vitale in luogo di Signorelli e Zito.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa pensa ad un turno di riposo per capitan Lucarelli mentre in mediana Scozzarella non dovrebbe perdere il posto nonostante lo scalpitante Barillà. In attacco spazio al tridente con Calaiò al centro e Da Cruz ed Insigne ai suoi lati. Non convocato in extremis Siligardi per infortunio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco; Pucino, Ricci, Signorelli, Zito; Rosina, Palombi, Sprocati. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Popescu, Tuia, Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Vitale, Di Roberto, Minala, Bocalon. Allenatore: Stefano Colantuono.

PARMA (4-3-3) : Frattali; Gazzoli, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. A disposizione: Nardi, Dini, Anastasio, Lucarelli, Sierralta, Barillà, Vacca, Baraye, Ceravolo, Frediani. Allenatore: Roberto D'Aversa.