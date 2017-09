Le probabili formazioni di Salernitana-Ternana - Rosina out, rientra Defendi

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Rosina © foto di Federico Gaetano

La seconda giornata del campionato di Serie B termina con l'anticipo di questa sera tra Salernitana ed Unicusano Ternana. Due formazioni a caccia della prima vittoria stagionale dopo i pareggi ottenuti rispettivamente contro Venezia ed Empoli. La gara sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Niccolo Pagliardini di Arezzo. Il quarto uomo sarà invece Antonello Balice della sezione arbitrale di Termoli.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Negli ultimi giorni Rosina ha accusato un fastidio al ginocchio che lo ha lasciato fuori dall'elenco dei convocati. Al suo posto spazio dal 1' a Leonardo Davide Gatto. Per il resto, Bollini confermerà la squadra vista all'opera a Venezia con Schiavi ed Odjer insidiano Tuia e Della Rocca per una maglia da titolare. Out i nuovi arrivati Di Roberto, Kiyine e Rodriguez.

COME ARRIVA LA TERNANA - Il tecnico Pochesci deve fare a meno del giovane portiere Plizzari, impegnato con la Nazionale under 19 che martedì sfiderà i pari età della Russia; al suo posto ci sarà Bleve. In attacco l'allenatore ex Fondi dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Finotto ed Albadoro con Tremolada nei panni di trequartista. A centrocampo importante rientro con Marino Defendi che partirà dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-3) : Radunovic; Pucino, Tuia, Bernardini, Vitale; Minala, Della Rocca, Ricci; Gatto, Bocalon, Sprocati. Allenatore: Alberto Bollini.

TERNANA (3-4-1-2): Bleve; Valjent, Marino, Gasparetto; Varone, Defendi, Paolucci, Favalli; Tremolada; Albadoro, Finotto. Allenatore: Sandro Pochesci.