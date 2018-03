Le probabili formazioni di Salisburgo-Dortmund - Il Borussia cerca l'impresa

Fischio di inizio alle ore 21.05. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

In palio i quarti di finale di Europa League, in gioco il sogno del Salisburgo e la rimonta del Borussia Dortmund. Una settimana fa, al Signal Iduna Park di Dortmund, gli austriaci hanno conquistato una vittoria a sorpresa per 2-1 grazie alla doppietta del grande protagonista Valon Berisha. Non è bastato il gol di André Schurrle che ha accorciato le distanze, ai tedeschi servirà un'impresa: dovranno segnare due reti, senza subirne alcuna, per strappare la qualificazione. L'unico precedente tra le due squadre è proprio quello nella gara di andata degli ottavi di finale. Fischio di inizio alle ore 21.05 alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim. Arbitra il match il fischietto francese Benoit Bastien.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Imbattuto da 18 gare europee consecutive e a tre partite dal record dell'Ajax che resiste da 22 anni, cerca per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo sette partecipazioni alla competizione. Tutti a disposizione per il tecnico dei campioni d'Austria Marco Rose, che dovrebbe schierare la squadra con un classico 4-4-2. Hee-Chan e Dabbur a guidare l'attacco, Haidara e Schlager sulle corsie esterne con Berisha inamovibile al centro della mediana insieme a Samassekou.

COME ARRIVA IL B. DORTMUND - I gialloneri sono chiamati a un'impresa anche se non hanno mai passato il turno dopo aver perso la gara di andata in casa nei sei precedenti in competizione europee. Diverse assenze condizionano l'undici del tecnico Peter Stoger: out Yarmolenko, Kagawa, Durm, Sancho e Rode mentre Akanji non è in lista Uefa. Batshuayi guiderà l'attacco con Pulisic, Reus e Schurrle sulla trequarti: Gotze e Philipp scalpitano ma dovrebbero partire dalla panchina. Dopo un turno di riposo torneranno titolari Papastathoupoulos in difesa e Weigl a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Berisha, Samassekou, Schlager; Hwang, Dabbur. A disp. Stankovic, Onguene, Wolf, Leitgeb, Yabo, Gulbrandsen, Minamino. Allenatore: Marco Rose.

B. DORTMUND (4-3-3): Burki; Piszczek, Papastathoupoulos, Toprak, Schmelzer; Weigl, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi. A disp. Weidenfeller, Zagadou, Guerreiro, Castro, Isak, Gotze, Philipp. Allenatore: Peter Stoger.