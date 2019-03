Le probabili formazioni di Samp-Atalanta - Zapata e Ilicic in campo dal 1'

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Stesso identico obiettivo. A confermarlo anche Giampaolo, che però non si è sbilanciato sulla bellezza del gioco. Ma a conti fatti Sampdoria e Atalanta sono le due squadre che al momento esprimono un gioco propositivo e fanno divertire tutti. Sarà una sfida interessantissima, con molti temi: da una parte i blucerchiati che vogliono tornare in Europa, dall'altra i nerazzurri a caccia di conferme. In ogni caso chi vincerà potrà fare un bel passo verso le zone alte della classifica.

COME ARRIVA LA SAMP - Una squadra che diverte e che ha ritrovato anche lo spirito giusto nelle ultime uscite. Un successo questo pomeriggio potrebbe rilanciare nuovamente i blucerchiati in classifica, ma servirà una prova di spessore. “Sarà importante fare una partita collettiva, di grande sacrificio collettivo perché l'Atalanta quando offende porta sempre tanti giocatori sopra la linea”. Proprio per questo Giampaolo non snaturerà la squadra: Audero va in porta, Andersen e Colley si posizioneranno al centro della difesa, anche perché Tonelli non è ancora al meglio. Bereszynski e Murru completeranno il reparto. Ekdal torna in mediana, con Praet e Linetty a supporto. Pochi dubbi in attacco, con Gabbiadini e Saponara sicuri di una maglia. Le condizioni di Quagliarella verranno valutate all'ultimo momento, Defrel è pronto per scendere in campo.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Tre successi nelle ultime cinque partite, ma le due sconfitte contro Torino e Milan hanno rallentato la corsa dei nerazzurri. "Dobbiamo dare continuità a quel che di buono abbiamo fatto con la Fiorentina. E dopo il Chievo faremo il punto, a dieci giornate dalla fine": queste parole di Gasperini fanno capire la volontà dell'Atalanta di tornare a giocarsi la qualificazione europea. L'unica carta scoperta in conferenza stampa è quella di Gollini, che partirà dal primo minuto. Ma analizzando le scelte, molto probabilmente il tecnico di Grugliasco riconfermerà gli undici visti nel match di Bergamo, con Palomino al posto di Masiello. Mancini e Djimsiti andranno a completare il pacchetto arretrato. Castagne, De Roon, Freuler e Gosens si posizioneranno in mediana, con Gomez a supporto di Zapata e Ilicic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynsky, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty: Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

A disposizione: Belec, Rafael, Ferrari, Sala, Tavares, Tonelli, Jankto, Ramírez, Saponara, Vieira, Defrel, Sau.

Allenatore: Marco Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Berisha, Rossi, Masiello, Reca, Pessina, Hateboer, Ibanez, Colpani, Pasalic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini